Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Краснодар» и «Оренбург». Игра состоится 17 мая, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Джованни Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Дуглас Аугусто, Кривцов, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Оренбург»: Овсянников, Поройков, Ведерников, Хотулeв , Паласиос, Рыбчинский, Голыбин, Ду Кейрос, Болотов, Томпсон, Гузина.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов

