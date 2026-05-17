Клубы АПЛ выработали позицию по Батракову

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что английским клубам полузащитник команды Алексей Батраков не нужен.
– Клубы из каких стран интересуются Батраковым?
– Из недружественных.
– А как тогда вести переговоры?
– Так получилось.
– Англия в их числе?
– Англия – нет.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро. Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».
Источник: «Спорт-Экспресс»