Клубы АПЛ выработали позицию по Батракову

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что английским клубам полузащитник команды Алексей Батраков не нужен.

– Клубы из каких стран интересуются Батраковым?

– Из недружественных.

– А как тогда вести переговоры?

– Так получилось.

– Англия в их числе?

– Англия – нет.