Пименов прокомментировал желание «Зенита» купить Тюкавина

Бывший динамовец Руслан Пименов высказался о потенциальном трансфере Константина Тюкавина в «Зенит».

«Если у Тюкавина все-таки есть неустойка для российских клубов, то его трансфер в Зенит возможен. Может, она не 20 миллионов, например, как для европейцев, а 30. Поэтому чтобы обсуждать вопрос его возможного перехода, нужно знать всю информацию по этому поводу.

А сейчас, то, что интерес по Тюкавину есть, это факт. Он играет хорошо, он лучший форвард страны. Логично, что его хотят приобрести команды побогаче», – сказал Пименов.