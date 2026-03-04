Бубнов поставил пятерку с тремя плюсами игроку «Зенита» за матч с «Балтикой»

Александр Бубнов выставил оценки игрокам «Зенита» за матч 19-го тура РПЛ с «Балтикой».
Петербургская команда выполнила 915 технико-тактических действий при 15% брака. Общая оценка сине-бело-голубых – пять.
Наилучшую оценку среди футболистов получил Луис Энрике, забивший гол. Бубнов поставил ему пятерку с тремя плюсами.
Александр Соболев получил единицу.
- Матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой» завершился победой петербуржцев со счетом 1:0.
- Победный гол в игре забил Луис Энрике на 87-й минуте. Результативную передачу сделал Максим Глушенков.
- Александр Соболев вышел на замену на 61-й минуте.
Источник: «Бомбардир»