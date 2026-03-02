Введите ваш ник на сайте
В «Динамо» «абсолютно уверены» в победе над «Спартаком»

2 марта, 10:31
10

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мыслями о предстоящем кубковом противостоянии со «Спартаком».

  • Накануне в 19-м туре российского чемпионата «Динамо» победило в домашнем матче самарские «Крылья Советов» (4:0). Москвичи занимают в турнирной таблице восьмое место.
  • 5 марта состоится первый матч кубкового противостояния Пути РПЛ против московского «Спартака». Проигравший по сумме двух встреч вылетит в Путь регионов.
  • «Динамо» без трофеев с 1995 года, когда взяло Кубок.

– Впереди «Спартак».

– Выиграем.

– Уверены?

– Абсолютно. С такой игрой, как с «Крыльями» – уверен.

– Поверили в Ролана Гусева?

– Конечно.

– На что рассчитывать в чемпионате?

– Кубок – главный. Вспоминаю, Юрий Палыч взял Кубок, когда «Локомотив» был на восьмом месте.

Good_win_ФКСМ
1772436719
еще бы... чекист-мент уж постарается....
Ответить
Бумбраш
1772436971
Никто и не сомневается,что в динаме абсолютно уверены,но вот почему в кавычках то? Метушки вы чего?)
Ответить
...уефан
1772437352
...весна! Степашку не по-детски пёрло...
Ответить
R_a_i_n
1772440659
Игра не за горами, будем посмотреть.
Ответить
Красногвардейчик
1772443458
После ухода Пуделя, Динамо стало хоть в футбол играть, но петь военные песни не стоит, Спартак не Крылья всё таки
Ответить
шахта Заполярная
1772446220
Степашке осталось только филю подключить, классная программа получится
Ответить
andr45
1772464967
Степашин, это который со своим ментами БУДЕНОВСК СДАЛ?
Ответить
