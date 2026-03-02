В «Динамо» «абсолютно уверены» в победе над «Спартаком»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мыслями о предстоящем кубковом противостоянии со «Спартаком».
- Накануне в 19-м туре российского чемпионата «Динамо» победило в домашнем матче самарские «Крылья Советов» (4:0). Москвичи занимают в турнирной таблице восьмое место.
- 5 марта состоится первый матч кубкового противостояния Пути РПЛ против московского «Спартака». Проигравший по сумме двух встреч вылетит в Путь регионов.
- «Динамо» без трофеев с 1995 года, когда взяло Кубок.
– Впереди «Спартак».
– Выиграем.
– Уверены?
– Абсолютно. С такой игрой, как с «Крыльями» – уверен.
– Поверили в Ролана Гусева?
– Конечно.
– На что рассчитывать в чемпионате?
– Кубок – главный. Вспоминаю, Юрий Палыч взял Кубок, когда «Локомотив» был на восьмом месте.
Источник: «РБ Спорт»