Гусев объяснил кубковое поражение «Динамо» от «Зенита»

Вчера, 23:23
1

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев дал комментарии по итогам противостояния с «Зенитом» в FONBET Кубке России.

  • Петербуржцы выиграли ответный четвертьфинал со счетом 1:0.
  • По сумме двух встреч победили динамовцы – 3:2.
  • «Зенит» опустился в Путь регионов, где в марте встретится с «Балтикой».
  • «Динамо» весной в полуфинале Пути РПЛ сыграет со «Спартаком».

– Мы не планировали так играть, поменяли схему, понимали, как будет играть «Зенит». Надо было сдерживать Энрике, Педро, Мостового, Глушенкова, поэтому вышли в три центральных защитника.

Первые 10 минут получались неплохо, начали нормально играть с мячом, но потом почему‑то изменилось все. Предупреждали, что играем на победу, но отдали мяч и опустились назад.

«Зенит» любит играть с мячом, они владели большим территориальным преимуществом. Не надо было нам так низко садиться, планировали по‑другому. Задел в два мяча сыграл с нами злую шутку.

– Игра в защите беспокойство не вызывает?

– Я за такой короткий срок не могу наладить и поменять кардинально игру в обороне. Есть сформированные привычки. На сейчас я понимал, что мы больше будем обороняться количеством, чем качеством. Схему выбирал, исходя из физического состояния футболистов.

Играть сегодня с высокой линией обороны и в прессинг в нашем состоянии – мы бы получили больше от «Зенита». Единственный позитивный момент – иногда приходится взяться за руки и играть на результат, сегодня это сложилось.

Нас простили, но главное – проход дальше, за что ребятам огромное спасибо.

– Бабаев вышел на замену, нет чувства, что его надо было выпустить раньше?

– Все воспитанники динамовской академии – молодцы, оживили игру и Бабаев, и Окишор, и Зайдензаль. Они молодые, но готовы играть на таком уровне.

Можно было и раньше выпустить, хотел бы их выделить, что не стушевались, вышли и показали свой уровень против такой команды.

Плюс, понимаем, что через два дня игра с «Ахматом», нужны будут свежие силы.

– Рубенса не использовали в опорной зоне, как оцените его?

– В начале матча он брал под контроль мяч, менял направление атак. Я с ним общался, смотрел его игры, он хорошо выглядит в опорной зоне. С листа ему непросто, сложно.

Одно дело исправлять ситуацию, другое – готовить команду. Это две разные вещи, совершенно другая подготовка. Не хочется говорить об этом, но это так.

Хочется другого футбола, других требований, но на сегодняшний день у ребят уже сформированы привычки. Они играли по‑другому, я накладываю другие требования, чтобы могли играть и в четверку, и в тройку. Играть в среднем, нижнем блоке. Повторюсь, очень сложно это сделать сейчас.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Динамо Гусев Ролан
Комментарии (1)
samoylenov
1764277744
Ответить
