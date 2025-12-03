Введите ваш ник на сайте
«Я поступил неправильно»: Гусев извинился перед Карпиным

3 декабря, 18:56
9

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев принес извинения перед Валерием Карпиным.

«В последние дни большой резонанс вызвало мое интервью Сергею Егорову, в котором мы говорили в том числе о физической готовности игроков «Динамо».

Мне хотелось бы извиниться за эти высказывания перед Валерием Карпиным, перед болельщиками «Динамо», да и вообще перед всеми, кого эти слова задели.

Мы разговаривали с Егоровым после кубкового матча с «Зенитом» (0:1). Да, по сумме двух матчей «Динамо» прошло дальше, но мне казалось неуместным говорить о том, что в команде все прекрасно, когда она провела далеко не лучшую игру, а в чемпионате идет вне топ-8. Если бы я так сказал, наверное, люди подумали бы, что я неадекватно воспринимаю ситуацию.

Когда прозвучал резонный вопрос о проблемах, я высказал свое мнение. У меня не было цели себя обелить. Понимал, что все болельщики «Динамо», все сотрудники клуба, тренерский штаб, футболисты переживают из-за текущего положения команды и ищут для себя ответы, что же происходит.

Однако мои слова, сказанные на эмоциях после игры, получились неуместными и некорректными, особенно по отношению к Валерию Карпину. Мы с ним очень давно знакомы, у нас никогда не было ни человеческих, ни профессиональных проблем, в том числе за месяцы работы в «Динамо».

За это время мы всем штабом неоднократно обсуждали, как сделать команду лучше, проводили много времени на тренировочных полях и в зале для теории, обсуждали причины неудач и искали решения, как улучшить ситуацию. Когда что-то получается в упражнении, когда видишь, что ребята понимают, что показывается на тактической доске, кажется, что вот-вот – и все перенесется в официальные матчи. Но мы выходили на игры – и почему-то не получалось. Это вина абсолютно каждого, и неправильно выделять кого-то одного.

Мои слова – рефлексия по неудачным результатам «Динамо». Это мой родной клуб, я очень сильно переживаю за то, что с ним происходит. Думаю, каждый болельщик испытывает сейчас схожие чувства.

На этой неделе меня раскритиковали некоторые коллеги и эксперты. Их критика во многом обоснована. Согласен, что по-футбольному – да и по-человечески – я поступил неправильно. Каждый имеет право на свое мнение, но некоторые моменты нужно оставлять внутри, а не выносить на публику», – сообщил Гусев.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Гусев Ролан
andrei-sarap-yandex
1764777799
поздно....ГУСЕВ всех обзывал ...какое переживание за клуб ????? БАБЛО на первом месте....ПОЗОРИЩЕ.....ГУСЕВу не место в колективе......это внутреняя кухня команды.....ГУСЕВ тоже был в команде и ОН не виноват за результаты команды????
Ответить
suchi-69
1764777805
Валера хоть обещал не вылететь, ну а с этим теперь точно в пердив на очищение, там дорожка с прошлого раза ещё не заросла. И ещё Гусёв пусть всех своих тупых сектантов типа neim-a с собой прихватит
Ответить
...короче
1764778788
...оказывается, переть на Карпина - такие гуси, со здешних газонов, не взлетают...
Ответить
Красногвардейчик
1764778959
Что ж ты фраер, сдал назад?)
Ответить
опус 2
1764779602
Да ,не быть ему главным ,после такого покаяния Фаберже у него не те !
Ответить
Интерес
1764783155
Хочет остаться...
Ответить
IVANRUS777
1764802396
Тактичнее нужно быть и думать, что говоришь, когда и кому. Хорошо, что покаялся, но показал себя не с самой хорошей стороны.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1764808605
Дога-га-гался и поплыл. """""""""""""""""""""""""""
Ответить
Snek
1764813677
Интересно, а было бы это извинение, если бы Гусев не обделался у руля? Мне кажется нет.
Ответить
