Гусев раскритиковал тренера из штаба Карпина

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев раскритиковал Луиса Касайса Мартинеса. Он работал тренером по физподготовке в штабе Валерия Карпина.

– В чем отличие от вашего первого захода на роль главного тренера?

– В готовности команды. Тогда команда была просто замечательно готова физически.

– Сейчас вы видите проблему в этом?

– В первую очередь, да. В физической подготовке.

– По пятибалльной системе как бы охарактеризовали?

– Два.

– Это оценка работы Луиса?

– В первую очередь. Даже не Валерия, а именно этого Луиса.

– У вас были к нему какие-то вопросы? Дискуссии?

– Да у меня не было к нему вопросов… У меня чего к нему вопросы… Физическое состояние за неделю мы поправить не можем. Некоторые игроки практически падают на поле. В первую очередь именно физическая готовность не давала воплотить Валерины идеи. Когда начинался сезон, я понимал, что команда плохо физически готова.