Гусев раскритиковал тренера из штаба Карпина

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев раскритиковал Луиса Касайса Мартинеса. Он работал тренером по физподготовке в штабе Валерия Карпина.
– В чем отличие от вашего первого захода на роль главного тренера?
– В готовности команды. Тогда команда была просто замечательно готова физически.
– Сейчас вы видите проблему в этом?
– В первую очередь, да. В физической подготовке.
– По пятибалльной системе как бы охарактеризовали?
– Два.
– Это оценка работы Луиса?
– В первую очередь. Даже не Валерия, а именно этого Луиса.
– У вас были к нему какие-то вопросы? Дискуссии?
– Да у меня не было к нему вопросов… У меня чего к нему вопросы… Физическое состояние за неделю мы поправить не можем. Некоторые игроки практически падают на поле. В первую очередь именно физическая готовность не давала воплотить Валерины идеи. Когда начинался сезон, я понимал, что команда плохо физически готова.
- Карпин ранее покинул пост главного тренера «Динамо».
- Гусев временно возглавил московскую команду.