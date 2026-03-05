Кержаков не считает состав «Зенита» самым сильным в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков оценил состав петербургского клуба.
«У «Краснодара» тоже достаточно сильный состав. У ЦСКА еще. Не соглашусь, что «Зенит» превосходит других по именам. Все зависит от качества игры. Без разницы какие имена, стоимость, зарплата.
Лакмусовая бумажка – это игры. В них «Зенит» не является очевидным фаворитом. Более сбалансированно выглядит «Краснодар», – сказал Кержаков.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 42 очками после 19 туров. «Краснодар» лидирует с 43 баллами.
- По данным Transfermarkt, общая стоимость игроков основной команды петербуржцев составляет 184,65 миллиона евро, «Спартака» – 129,95 миллиона, «Краснодара» – 117,15 миллиона. У ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива» стоимость футболистов находится в диапазоне от 105 до 109 миллионов.
Источник: «Спорт-Экспресс»