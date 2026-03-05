Кержаков не считает состав «Зенита» самым сильным в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков оценил состав петербургского клуба.

«У «Краснодара» тоже достаточно сильный состав. У ЦСКА еще. Не соглашусь, что «Зенит» превосходит других по именам. Все зависит от качества игры. Без разницы какие имена, стоимость, зарплата.

Лакмусовая бумажка – это игры. В них «Зенит» не является очевидным фаворитом. Более сбалансированно выглядит «Краснодар», – сказал Кержаков.