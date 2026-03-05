Вахания объяснил удаления игроков «Ростова» в двух матчах подряд

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о трех красных карточках в его команде в двух играх после зимней паузы.

Ростовчане проиграли «Краснодару» (1:2) в 19-м туре РПЛ и «Динамо Мх» (0:2) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

В первом матче были удалены Вахания и Дмитрий Чистяков, во втором – Андрей Лангович.

Клуб обжаловал красную карточку Вахании за игру рукой.

– Как можно объяснить удаления «Ростова» в двух последних матчах?

– Не знаю, может быть, излишнее желание. Футбол вернулся, все хотят в него играть. Возможно, где-то захлестывает. Не знаю, так бывает, к сожалению.

– Есть мнение, что это проблема с дисциплиной. Или это дело случая?

– Не знаю, не с дисциплиной, мне кажется. Когда Чистяков получил первую желтую в матче с «Краснодаром», тоже проблема не в дисциплине была. Он выбил мяч, чтобы штрафной быстро не разыграли.

– Какие мысли о вашем удалении в матче с «Краснодаром»?

– Давайте не будем про судейство. Про судейство многие до меня говорили. Я не буду высказываться, у меня нет позиции. Судьи решают, я играю, если они показывают красную, я ухожу. Не показывают, играю дальше.

– Вы верите, что ее могут отменить?

– Не знаю, раз подали на рассмотрение, значит, есть шанс.