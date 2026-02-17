Булыкин одним словом описал переход Вахании в «Краснодар»

Дмитрий Булыкин высказался о трансфере правого защитника Ильи Вахании из «Ростова» в «Краснодар».

Сделка уже оформлена, но фактически игрок сменит команду только через 4 месяца.

Сообщалось, что «Ростов» готов продать Ваханию за 5 миллионов евро.

Воспитанник «Зенита» в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 22 матчах.

«Для него это повышение после «Ростова». Посмотрим, как сложится для него карьера, как у него получится в «Краснодаре».

Все задатки у него есть. Воспользуется он этим или нет – никто не скажет. Подождем, посмотрим и сделаем выводы», – заявил Булыкин.