Генич и Шнякин дали прогноз на топ-3 РПЛ

Комментаторы Константин Генич и Дмитрий Шнякин назвали тройку призеров, которую они ждут по итогам сезона в РПЛ.

Шнякин: В тройку войдет «Локомотив»?

Генич: Нет. Я думаю, что «Локомотив» будет четвeртый-пятый, вот где-то так.

Шнякин: Тогда твой прогноз на тройку?

Генич: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА.

Шнякин: А именно в такой последовательности?

Генич: Да.

Шнякин: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА – мой прогноз.

Генич: Я думаю, что «Спартак» в итоге догонит «Балтику», но не догонит всех остальных. «Спартак» будет 5-й, «Локомотив» – 4-й, «Балтика» будет 6-й. Я так это вижу.