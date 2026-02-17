Генич и Шнякин дали прогноз на топ-3 РПЛ

Комментаторы Константин Генич и Дмитрий Шнякин назвали тройку призеров, которую они ждут по итогам сезона в РПЛ.
Шнякин: В тройку войдет «Локомотив»?
Генич: Нет. Я думаю, что «Локомотив» будет четвeртый-пятый, вот где-то так.
Шнякин: Тогда твой прогноз на тройку?
Генич: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА.
Шнякин: А именно в такой последовательности?
Генич: Да.
Шнякин: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА – мой прогноз.
Генич: Я думаю, что «Спартак» в итоге догонит «Балтику», но не догонит всех остальных. «Спартак» будет 5-й, «Локомотив» – 4-й, «Балтика» будет 6-й. Я так это вижу.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
- После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (40 очков). Далее расположились «Зенит» (39), «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35), «Спартак» (29).
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»