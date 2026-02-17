Генич прояснил, почему «Краснодар» сомневался в трансфере Боселли

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, из-за чего переход Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар» мог не состояться.

11 февраля уругвайца выкупили за 60+30 миллионов рублей.

С новичком подписали контракт до лета 2028 года.

В этом сезоне 26-летний Боселли забил 10 голов в 20 матчах.

«Видишь, в чeм главная причина, почему «Краснодар» сразу Боселли не взял, а только после ухода Козлова и Перрена. Но сбил цену очень прилично.

Здесь тоже не было общего согласия. И главная причина, где расхождения по качествам Боселли, как кажется – он мог себе позволить, играя за «Пари НН», быть недисциплинированным.

Он играл на свою статистику, вставал в центре поля, не всегда вступал в единоборства, не всегда возвращался, получал мяч на чистом пространстве, разгонялся.

Он себя продавал в Нижнем Новгороде. И для него это была хорошая платформа, хорошая база, поэтому он так много забивал.

А здесь, в «Краснодаре», история, где попробуй не отработать», – объяснил Генич.