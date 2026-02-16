Дивеев рассказал Аршавину, как прошла его адаптация в «Зените»

Зимний новичок «Зенита» Игорь Дивеев обсудил свою адаптацию с заместителем генерального директора клуба по спортивному развитию Андреем Аршавиным.

Центрального защитника в январе забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за армейцев 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

– Во-первых, добро пожаловать в «Зенит». Уже несколько недель ты в команде. Ко всему ли ты привык? Комфортно ли ты здесь обосновался? Освоился?

- Ну, был такой небольшой мандраж, всe равно команда статусная. Думал, как ко мне будут относиться игроки. Иностранцы, наверное, больше, потому что с русскими я в сборной как-то больше вижусь.

Поэтому, когда приехал, вообще не было никакого давления. Приняли с позитивом, сразу в коридорчик меня загнали. Так что в этом плане вообще адаптация прошла очень легко.