Семак высказался о травмах Дивеева и Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал кадровую ситуацию в команде в преддверии кубкового матча с «Динамо Мх».

– Насколько, если можно сравнивать, ротация будет сопоставима с той, что была на кубковом матче с «Балтикой»?

– Посмотрим, есть определенные проблемы у некоторых игроков, и в зависимости от их состояния мы уже будем принимать решения о ротации.

Конечно, будут игроки, которые сыграют больше. Насколько ротация будет серьезной, мы еще посмотрим.

– Каково состояние тех, кто был под вопросом перед игрой со «Спартаком»? Игорь Дивеев, Вендел… Всe ли с ним в порядке, не получил ли кто какую-нибудь травму в матче со «Спартаком»?

– Фрагментарно и один, и второй пока тренируются, посмотрим, насколько они будут готовы. Завтра примем решение, кто уже будет готовиться к матчу.