Дегтев назвал лучшего вратаря в истории России

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев ответил, кого считает лучшим голкипером в современном российском футболе.
– Кого считаете лучшим вратарем в России?
– Сейчас много хороших голкиперов. Не могу назвать кого-то одного, мне несколько нравятся.
– Акинфеев – лучший вратарь в истории страны?
– Да.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В последнее время появляются призывы в адрес Игоря, что ему пора заканчивать с футболом.
- Капитан армейцев пропустил 740 голов в 818 матчах.
- Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.
- По ходу карьеры у Акинфеева было несколько тяжелых травм с пропуском нескольких месяцев, но всякий раз он возвращался и места в основе ЦСКА не терял.
- Карьеру в сборной России Игорь завершил в 2018 году.
Источник: «РБ Спорт»