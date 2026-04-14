«Крылья Советов» объявили о возвращении тренера

Виталий Панов официально вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов».

Сообщалось, что он будет главным помощником Сергея Булатова.

Панов вернулся в самарский клуб, в котором уже работал в 2010 году.

Ради «Крыльев» 46-летний специалист ушел из «Амкала».