«Крылья Советов» объявили о возвращении тренера

Виталий Панов официально вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов».
Сообщалось, что он будет главным помощником Сергея Булатова.
Панов вернулся в самарский клуб, в котором уже работал в 2010 году.
Ради «Крыльев» 46-летний специалист ушел из «Амкала».
- При Панове «Амкал» выиграл Кубок лиги и Медиалигу, а также дважды дошел до 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
- «Крылья» идут на 13-м месте (зона стыков) в таблице РПЛ с 22 очками в 24 турах.
- Булатов возглавил команду 1 апреля вместо уволенного Магомеда Адиева.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»