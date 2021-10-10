Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Виталий Панов

    Тренер
    Имя Виталий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Панов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 21 августа 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Акрон 8 1 5 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Волгарь 1 : 0 Акрон
    24.07.2022 Акрон 2 : 3 Шинник
    30.07.2022 Арсенал 1 : 1 Акрон
    14.08.2022 Краснодар-2 0 : 1 Акрон
    21.08.2022 КАМАЗ 4 : 0 Акрон
    27.08.2022 Акрон 1 : 3 Балтика
    04.09.2022 Динамо Мх 1 : 1 Акрон
    06.08.2022 СКА-Хабаровск 3 : 0 Акрон
    • Читайте нас: 
    11