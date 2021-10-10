Виталий Панов
Тренер
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Панов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|21 августа 1979
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Панов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|21 августа 1979
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Акрон
|8
|1
|5
|2
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Волгарь
|1 : 0
|Акрон
|24.07.2022
|Акрон
|2 : 3
|Шинник
|30.07.2022
|Арсенал
|1 : 1
|Акрон
|14.08.2022
|Краснодар-2
|0 : 1
|Акрон
|21.08.2022
|КАМАЗ
|4 : 0
|Акрон
|27.08.2022
|Акрон
|1 : 3
|Балтика
|04.09.2022
|Динамо Мх
|1 : 1
|Акрон
|06.08.2022
|СКА-Хабаровск
|3 : 0
|Акрон