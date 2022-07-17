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    Виталий Панов - статистика

    Тренер
    Имя Виталий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Панов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 21 августа 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Акрон 8 1 5 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Волгарь 1 : 0 Акрон
    24.07.2022 Акрон 2 : 3 Шинник
    30.07.2022 Арсенал 1 : 1 Акрон
    14.08.2022 Краснодар-2 0 : 1 Акрон
    21.08.2022 КАМАЗ 4 : 0 Акрон
    27.08.2022 Акрон 1 : 3 Балтика
    04.09.2022 Динамо Мх 1 : 1 Акрон
    06.08.2022 СКА-Хабаровск 3 : 0 Акрон
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