Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ

«Крылья Советов» готовят изменения в тренерском штабе.
Главным помощником нового тренера самарцев Сергея Булатова станет Виталий Панов.
46-летний специалист сегодня вечером подпишет годичный контракт с клубом РПЛ.
- Панов – главный тренер «Амкала» с 2024 года.
- При нем команда выиграла Кубок лиги и Медиалигу, а также дважды дошла до 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
- «Крылья» идут на 13-м месте (зона стыков) в таблице РПЛ с 22 очками в 24 турах.
- Булатов возглавил команду 1 апреля вместо уволенного Магомеда Адиева.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова