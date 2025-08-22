В медиаклубе рассказали о возможном рекорде 70-летнего Медведева

Главный тренер медиаклуба «Амкал» Виталий Панов высказался о возможном участии председателя правления «Зенита» Александра Медведева в матче FONBET Кубка России.
«Есть договоренность с Александром Ивановичем Медведевым, которому 70 лет и который может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, в российскую Книгу рекордов точно, как самый опытный игрок», – сказал Панов.
- В матче 3-го раунда Пути регионов «Амкал» на выезде сыграет с «Салютом». Игра предварительно намечена на 9-11 сентября.
- Экс-президент «Газовика-Газпрома» Владимир Тумаев в 2005 году играл в матчах Кубка России и Второй лиги в возрасте 58 лет.
Источник: «Матч ТВ»