Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В медиаклубе рассказали о возможном рекорде 70-летнего Медведева

В медиаклубе рассказали о возможном рекорде 70-летнего Медведева

Вчера, 09:22
3

Главный тренер медиаклуба «Амкал» Виталий Панов высказался о возможном участии председателя правления «Зенита» Александра Медведева в матче FONBET Кубка России.

«Есть договоренность с Александром Ивановичем Медведевым, которому 70 лет и который может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, в российскую Книгу рекордов точно, как самый опытный игрок», – сказал Панов.

  • В матче 3-го раунда Пути регионов «Амкал» на выезде сыграет с «Салютом». Игра предварительно намечена на 9-11 сентября.
  • Экс-президент «Газовика-Газпрома» Владимир Тумаев в 2005 году играл в матчах Кубка России и Второй лиги в возрасте 58 лет.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Салют Амкал Панов Виталий Медведев Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1755844744
сразу уходи вместе с СЕМАКом из клуба насовсем
Ответить
Цугундeр
1755845855
Калоприёмник не забудьте.
Ответить
Странник 09
1755848058
Амкал станет обладателем кубка России, не знай когда, медведь забьёт 15 голов в одной игре, правда в свои ворота зато рекорд
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
Миранчук – в «Динамо», чудо «Ахмата» в Оренбурге, Глушенков хочет покинуть «Зенит», ЦСКА увеличил зарплату Кисляку и другие новости
01:33
Ловчева публично назвали неадекватным: «Как и все мясные»
01:06
2
ВидеоДоннарумма попрощался с фанатами «ПСЖ»
00:36
1
Дркушич рассказал об атмосфере в «Зените» на фоне неудачного старта юбилейного сезона
00:09
2
Савин позвал Смолова в свой клуб: «Я спросил у Феди, стоит ли у него еще, он не ответил»
Вчера, 23:57
2
Гайч из ЦСКА близок к трансферу в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:44
3
Анчелотти принял важное решение по зенитовцу Энрике
Вчера, 23:35
Бундеслига. «Бавария» в матче-открытии не пощадила «Лейпциг» (6:0), у Кейна хет-трик
Вчера, 23:29
1
Гончаренко определил игрока ЦСКА без слабых мест
Вчера, 22:57
2
Все новости
Все новости
В медиаклубе рассказали о возможном рекорде 70-летнего Медведева
Вчера, 09:22
3
70-летний Медведев готов выйти на поле в Кубке России
Вчера, 08:28
2
ВидеоВ Кубке России лучшему игроку матча вручили ящик клубники
Вчера, 00:12
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
21 августа
Смолов оценил дебют за «БроукБойз»
21 августа
Гол Смолова помог «БроукБойз» выбить «Авангард» из Кубка России
21 августа
ВидеоСмолов забил дебютный гол за «БроукБойз»
21 августа
1
2DROTS вылетели из Кубка России, проиграв «Космосу» из Второй лиги
20 августа
2
ВидеоЧудовищный промах в Кубке России: «Это кааак?»
20 августа
4
Григорян – «Калуге», вылетевшей из Кубка России от «Амкала»: «У вас вообще есть самолюбие?»
20 августа
4
ВидеоБелгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
20 августа
2
226-сантиметровый экс-баскетболист Подкользин оценил свой дебют за «Амкал» в Кубке России
20 августа
1
ФотоИгрок медиаклуба установил рекорд российского футбола
19 августа
1
Кубок России. «Кубань» Ещенко вылетела от любителей из станицы (1:2)
19 августа
4
Видео226-сантиметровый баскетболист сыграл в Кубке России
19 августа
14
Медиаклуб может выпустить 14-летнего игрока в Кубке России
19 августа
2
«Зенит» могут наказать за оскорбления Даку болельщиками
18 августа
5
В Кубке России сыграет 226-сантиметровый баскетболист
15 августа
2
В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь
15 августа
6
Карпин назвал историческим событием игру Смолова за медиаклуб
15 августа
1
Экс-судья ФИФА считает, что Опейкина удалила Мохеби не потому, что он коснулся ее груди
15 августа
4
Тренер «Пари НН» высказался о первой победе команды под своим руководством
15 августа
ФотоИгрока «Ростова» удалили за прикосновение к груди женщины-арбитра
14 августа
22
Тренер «Ростова» Альба объяснил поражение от «Пари НН» в Кубке России
14 августа
Кубок России. «Ростов» вдевятером проиграл «Пари НН» – 0:1
14 августа
8
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
14 августа
Реакция Мостового на уход Станковича с трибуны в матче с «Динамо Мх»
14 августа
4
«Динамо» обратилось к болельщикам после 0:4 от «Краснодара»
14 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 