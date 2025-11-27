Введите ваш ник на сайте
Волк – об Акинфееве: «Никто не имеет права его осуждать»

Сегодня, 14:19
7

Вратарь «Динамо Мх» Давид Волк после гостевого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА (2:1, по пенальти 5:4), высказался о голкипере соперника.

В домашней игре махачкалинцы победили со счетом 1:0, но по итогам двух встреч дальше прошли москвичи.

– С вратарской точки зрения как думаете, была ли ошибка Акинфеева в вашем голевом эпизоде?

– Что бы ни делал Игорь, он все всегда делает правильно. Никто не имеет права его осуждать, оценивать как‑то его действия. А если и оценивать, то только с положительной точки зрения. Мое мнение – он все делает правильно.

  • Гол Акинфееву забил Андрес Аларкон на 8-й минуте. На 68-й минуте он забил в свои ворота, а победный мяч у ЦСКА на счету Матии Поповича, отличившегося на 90-й минуте.
  • Для Акинфеева это был первый матч в текущем розыгрыше FONBET Кубка России.

Еще по теме:
Рейтинг клубов РПЛ по прибыли от перепродажи игроков, «Зенит» на последнем месте 6
Челестини прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Динамо Мх» 2
Известна 1-я пара полуфинала Пути РПЛ Кубка России 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Мх ЦСКА Акинфеев Игорь Волк Давид
acor94
1764242763
Заглотил мама не горюй...
Интерес
1764243223
Чем дольше и успешнее он будет стоять в воротах, тем настойчивее "журналЫсты" из подворотни и представители команд, не могущих заполучить вратаря, хоть близко соответствующего ему, будут стонать, выть, и искать что-то такое, могущее успокоить мятущуюся душу.Это нормально.
VVM1964
1764243683
То, что Конифей неприкасаем, стало понятно, ещё по его стыку с Велитоном !)...
Fju-2
1764245651
"Что бы ни делал Игорь, он все всегда делает правильно" Сектантское заявление.
Каратель помойников
1764245938
Молодец Волк! Прогиб зафиксирован!)
