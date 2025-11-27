Волк – об Акинфееве: «Никто не имеет права его осуждать»

Вратарь «Динамо Мх» Давид Волк после гостевого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА (2:1, по пенальти 5:4), высказался о голкипере соперника.

В домашней игре махачкалинцы победили со счетом 1:0, но по итогам двух встреч дальше прошли москвичи.

– С вратарской точки зрения как думаете, была ли ошибка Акинфеева в вашем голевом эпизоде?

– Что бы ни делал Игорь, он все всегда делает правильно. Никто не имеет права его осуждать, оценивать как‑то его действия. А если и оценивать, то только с положительной точки зрения. Мое мнение – он все делает правильно.