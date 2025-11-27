Волк – об Акинфееве: «Никто не имеет права его осуждать»

Вратарь «Динамо Мх» Давид Волк после гостевого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА (2:1, по пенальти 5:4), высказался о голкипере соперника.
В домашней игре махачкалинцы победили со счетом 1:0, но по итогам двух встреч дальше прошли москвичи.
– С вратарской точки зрения как думаете, была ли ошибка Акинфеева в вашем голевом эпизоде?
– Что бы ни делал Игорь, он все всегда делает правильно. Никто не имеет права его осуждать, оценивать как‑то его действия. А если и оценивать, то только с положительной точки зрения. Мое мнение – он все делает правильно.
- Гол Акинфееву забил Андрес Аларкон на 8-й минуте. На 68-й минуте он забил в свои ворота, а победный мяч у ЦСКА на счету Матии Поповича, отличившегося на 90-й минуте.
- Для Акинфеева это был первый матч в текущем розыгрыше FONBET Кубка России.
