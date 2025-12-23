В ЦСКА аргументировали отказ от Кузяева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему клуб в сентябре не подписал Далера Кузяева.

«Он вообще не играл в 2025 году. Не буду скрывать, что ЦСКА его тоже рассматривал. Мы понимали, что подстраховать Облякова и Кисляка на каком-то этапе второй части осени было бы здравой идеей.

С другой стороны, есть понимание, что если человек не играет год, он тут не подстрахует. Ему потом нужно будет пройти сборы.

Это уже другая задача применительно к трансферу», – объяснил Брейдо.