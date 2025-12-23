В ЦСКА аргументировали отказ от Кузяева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему клуб в сентябре не подписал Далера Кузяева.
«Он вообще не играл в 2025 году. Не буду скрывать, что ЦСКА его тоже рассматривал. Мы понимали, что подстраховать Облякова и Кисляка на каком-то этапе второй части осени было бы здравой идеей.
С другой стороны, есть понимание, что если человек не играет год, он тут не подстрахует. Ему потом нужно будет пройти сборы.
Это уже другая задача применительно к трансферу», – объяснил Брейдо.
- В итоге Кузяев присоединился к «Рубину».
- Он подписал контракт до 2026 года и взял 14-й игровой номер.
- Статистика полузащитника: 12 матчей (863 минуты) без голевых действий.
Источник: «Это футбол, брат!»