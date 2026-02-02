ФИФА сомневается в допуске России по одной причине

Стало известно, из-за чего в ФИФА опасаются возвращать российские команды в международные турниры.

Основной сдерживающий фактор – вопрос безопасности проведения матчей на территории РФ в условиях продолжающегося конфликта с Украиной.

«В ФИФА рассчитывают, что как можно скорее конфликт будет либо остановлен, либо заморожен.

Параллельно у организации есть и альтернативные варианты проведения матчей – на нейтральных полях в других странах либо в отдельных городах России, где возможно обеспечить необходимый уровень безопасности и организационные стандарты ФИФА», – сообщил источник.

Несмотря на это, президент ФИФА Джанни Инфантино в целом настроен позитивно по отношению к возвращению России и поддерживает идею снятия ограничений в ближайшей перспективе.