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ФИФА сомневается в допуске России по одной причине

2 февраля, 19:45
43

Стало известно, из-за чего в ФИФА опасаются возвращать российские команды в международные турниры.

Основной сдерживающий фактор – вопрос безопасности проведения матчей на территории РФ в условиях продолжающегося конфликта с Украиной.

«В ФИФА рассчитывают, что как можно скорее конфликт будет либо остановлен, либо заморожен.

Параллельно у организации есть и альтернативные варианты проведения матчей – на нейтральных полях в других странах либо в отдельных городах России, где возможно обеспечить необходимый уровень безопасности и организационные стандарты ФИФА», – сообщил источник.

Несмотря на это, президент ФИФА Джанни Инфантино в целом настроен позитивно по отношению к возвращению России и поддерживает идею снятия ограничений в ближайшей перспективе.

  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (43)
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k611
1770051664
Не будем обольщаться. Говорить они могут всё что угодно, не факт что решение будет в пользу России...
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Октавиус
1770051849
эти опасения на поверхности, всем известна террористическая сущность киевских нацистов
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Artemka444
1770054697
Иностранцы приезжают к нам пачками так то И ни кто их не бомбит и не убивает так то Так вопросы о безопасности это просто чушь с их стороны!!!
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spartak_88
1770061970
Ага, а США они не хотят запретить доступ? Тут нет ничего конечно
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Cleaner
1770107956
Конфликт не будет ни остановлен, ни заморожен. Украина подпишет мир на тех условиях, которые указаны Путиным еще в 2022 году. По другому сейчас уже никак.
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BRO_football
1770283059
Причина одна - Инфантино тряпка, об которую вытирают ноги. Слабак не имеющий своего мнения и не умеющий его отстаивать. Сначала сам поддержал бойкот российской сборной и отстранил Россию, когда европейские сборные отказались играть с ней, потом спустя несколько лет переобулся и выступил за снятие бана. Ну не идиот ли? Вся новость полнейший бред основанный на влажных фантазиях журналистов Sport24. Уверен, что даже матчей на нейтральных полях не будет. А зачем, если можно надавить на ФИФА ещё раз и продлить бан России без послаблений?
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