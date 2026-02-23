Введите ваш ник на сайте
Аленичев объяснил, почему его нет на «Матч ТВ»

Вчера, 16:28
13

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев объяснил невысокий уровень публичности.

– Вы, по моим ощущениям, снизили публичную активность. Ветераны же «Зенита» захватили эфир, они во многих ютуб-проектах. Почему в паблике не так же активно, как и они?

– Конечно, если бы я сам этого захотел, был бы через день на «Матч ТВ», на других каналах. Но мне это не надо, не люблю публичность. Футболист должен заниматься саморекламой на поле, а не на телевизионных передачах.

Но появляюсь часто не на телевидении, а на разного рода мероприятиях по всей стране. Это в основном футбольные мероприятия – например, провести мастер-класс с детьми, провести дискуссию на футбольные темы. Считаю, что это более полезно.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Аленичев Дмитрий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1771853746
А на что живёт интересно? Если не работает?
Ответить
Цугундeр
1771855313
) ..и крестик поцеловал.. Или ромбик?)
Ответить
zigbert
1771857323
Ну и правильно,надо заниматься тем что больше по душе.
Ответить
Айболид
1771858173
- А почему вы мастером не станете, Афанасий Николаевич? Не назначают? - Меня? Да тыщу раз предлагали! Ток к чему? - У вас совершенно атрофировано честолюбие. - Чё? - Ну, отсутствует тяга к славе... (с)
Ответить
wasinatievka
1771859261
Ответить
subbotaspartak
1771862097
Есть ли футбол на Марсе, нету ли футбола на Марсе, это науке неизвестно...
Ответить
Semenycch
1771862135
Браво! Хотя иногда появляться на ТВ не помешало бы!
Ответить
k611
1771863269
Респект
Ответить
bset
1771863523
Так появиться на ТВ - это популяризировать футбол
Ответить
mab1011
1771866390
Это честнее, чем нести чушь на всю страну у Черданцева.
Ответить
