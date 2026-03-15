Семак прокомментировал провокацию Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о провокационном праздновании своего форварда Александра Соболева в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

– Ваше отношение к такому празднованию?

– Пусть он будет забивать и мы будем выигрывать. Если это повлияет на его дисквалификацию, то разберемся. Это внутреннее дело команды.

– О замене не думали?

– В перерыве не думал. Он старался, много боролся, дал много движения. Замена не напрашивалась.