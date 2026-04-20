«Спартак» сохранит легионера, которым интересуются в Турции

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш останется в команде и не перейдет летом в «Бешикташ».

Информация о том, что турецкий клуб вступил в переговоры с красно-белыми по аренде хавбека, не соответствует действительности.

Сообщалось, что москвичи готовы отпустить португальца, если «Бешикташ» закроет годовую зарплату игрока.