«Спартак» сохранит легионера, которым интересуются в Турции

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш останется в команде и не перейдет летом в «Бешикташ».
Информация о том, что турецкий клуб вступил в переговоры с красно-белыми по аренде хавбека, не соответствует действительности.
Сообщалось, что москвичи готовы отпустить португальца, если «Бешикташ» закроет годовую зарплату игрока.
- 27-летний Жедсон Фернандеш в этом сезоне провел 29 матчей за «Спартак», забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
- Российский клуб приобрел португальца у «Бешикташа» в конце июля прошлого года за примерно 20,8 миллиона евро плюс 7,3 миллиона евро бонусами.
