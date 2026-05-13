РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
  • Генич посоветовал ЦСКА российского тренера: «У него сбалансированный футбол»

Генич посоветовал ЦСКА российского тренера: «У него сбалансированный футбол»

13 мая, 15:44
12

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о том, кто мог бы возглавить ЦСКА со следующего сезона.

Михаил Галактионов продолжит работу в «Локомотиве»?

– Думаю, да.

– Кого увидим в ЦСКА?

– Понятно, что это не Дмитрий Игдисамов. И кто это будет, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Совсем не предполагал, что в прошлом сезоне они возьмут Фабио Челестини, но как‑то клуб быстро нашел его после ухода Марко Николича. Как сейчас в умах и кабинетах ЦСКА, не знаю.

Есть свободные тренеры, как Рашид Рахимов, есть легенда клуба Сергей Игнашевич. Возможно, пока карьеру не заканчивает Игорь Акинфеев, кандидатура Игнашевича и не рассматривается.

Это мое предположение, видя, что ЦСКА на свою легенду никак не смотрит, даже слухов нет. Учитывая подбор игроков, я бы рассмотрел нашего тренера.

– Владимир Федотов?

– Точно не вернется, он некрасиво ушел из ЦСКА. И при этом руководстве ждать его не стоит.

Почему бы не Рахимов? Футбол у него сбалансированный, не всегда яркий, нынешние игроки при нем могли бы играть чуть иначе.

Это мои мысли вслух. Но я уверен, что Галактионов не сменит «Локомотив» на ЦСКА.

  • ЦСКА 4 мая уволил Фабио Челестини, назначив вместо него Дмитрия Игдисамова.
  • Сообщалось, что армейцы рассматривают кандидатуры Сандро Шварца, Марцела Лички, Ненада Бьелицы и Ролана Гусева.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рахимов Рашид Генич Константин
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1778677130
Зачем спрашивать этих дол6_ае_6ов с Даун ТВ, если они в футболе нихрена ничего не понимают
Ответить
Интерес
1778677783
Фантазёр, мы тебя называли!Фантазёр,не бреши ты с экрана.
Ответить
алдан2014
1778678054
Рашидовские команды,это больше про Автобус.
Ответить
...уефан
1778678528
...иди, микрофон спрячь, пока не отжали, советник-аналитик...
Ответить
Красногвардейчик
1778679088
Генич....засунь себя, и своего Галактионова, себе в зад)))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1778679380
интересно, когда этому дегенерату отбили голову окончательно??? вечно несет какой-то бред....
Ответить
crf57
1778679796
ГЕНИЧ! Ты берега попутал! Не лезь в чужой огород,жалкий комментаторишка!
Ответить
Дубина
1778680419
У нас скоро будут советы давать уборщики клубов и рабочие столовой! Костя ты кто такой??? Кому твои слова тупые как и у губы нужны??? Возобновили себя **** спецами идиоты...
Ответить
subbotaspartak
1778683066
Эй! решайте сгоряча По совету генича!!!
Ответить
andr45
1778685045
Пока страна активно занимается импортозамещением, позиция ЦСКА кажется мне непатриотичной. А ведь кроме Рахимова, в российском футболе есть множество талантливых тренеров: Шалимов, Юран, Семшов, Гришин, Корнеев, Григорян, Парфёнов, Тихонов, Карпин и другие. Их список можно продолжать.
Ответить
