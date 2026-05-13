Генич посоветовал ЦСКА российского тренера: «У него сбалансированный футбол»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о том, кто мог бы возглавить ЦСКА со следующего сезона.
– Михаил Галактионов продолжит работу в «Локомотиве»?
– Думаю, да.
– Кого увидим в ЦСКА?
– Понятно, что это не Дмитрий Игдисамов. И кто это будет, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Совсем не предполагал, что в прошлом сезоне они возьмут Фабио Челестини, но как‑то клуб быстро нашел его после ухода Марко Николича. Как сейчас в умах и кабинетах ЦСКА, не знаю.
Есть свободные тренеры, как Рашид Рахимов, есть легенда клуба Сергей Игнашевич. Возможно, пока карьеру не заканчивает Игорь Акинфеев, кандидатура Игнашевича и не рассматривается.
Это мое предположение, видя, что ЦСКА на свою легенду никак не смотрит, даже слухов нет. Учитывая подбор игроков, я бы рассмотрел нашего тренера.
– Владимир Федотов?
– Точно не вернется, он некрасиво ушел из ЦСКА. И при этом руководстве ждать его не стоит.
Почему бы не Рахимов? Футбол у него сбалансированный, не всегда яркий, нынешние игроки при нем могли бы играть чуть иначе.
Это мои мысли вслух. Но я уверен, что Галактионов не сменит «Локомотив» на ЦСКА.
- ЦСКА 4 мая уволил Фабио Челестини, назначив вместо него Дмитрия Игдисамова.
- Сообщалось, что армейцы рассматривают кандидатуры Сандро Шварца, Марцела Лички, Ненада Бьелицы и Ролана Гусева.