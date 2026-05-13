  • Карпин объяснил, почему все радовались чемпионству «Краснодара»

Карпин объяснил, почему все радовались чемпионству «Краснодара»

13 мая, 10:14
35

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе «Краснодара» в РПЛ в сезоне-2024/25.

– Вся страна невероятно радовалась победе «Краснодара». Как думаете, с чем это связано? С личностью самого Галицкого, настолько он глобальная фигура и непререкаемый авторитет, что все хотели победы?

– Сергей Николаевич своим отношением к футболу заслужил. Все желали лично ему, даже не Краснодару как таковому городу или клубу, а лично ему. За отдачу и веру в футболистов, в этот клуб, то, что он вложил…

  • Для «Краснодара» та победа стала первым титулом в истории.
  • Клуб был основан бизнесменом Сергеем Галицким в 2008 году.

Интерес
1778657678
Опять обобщения...Я знаю кучу людей,не радовавшихся успеху "Краснодара", и не только из стана "Зенита".Как и сейчас многие удовлетворены пролётом телят.
Ответить
Номэд
1778660860
А сейчас, если бом.жатник станет первым, вся страна выразит отвращение и пренебрежение к этому зпрф. Но и краснодар в этом году не лучше...
Ответить
krawensky
1778661598
neveldomha
1778664253
Все это кто? Тупое обобщение.
Ответить
Юбиляр
1778666823
Потому что ЗПРФ ! Гыгыгы.
Ответить
Император 1
1778666907
Все это кто? Я тоже хотел когда-то, чтобы Краснодар смог что-то выиграть, но я увидел его мерзкую грязную игру и вечную помощь от судей и поэтому радоваться было нечему.
Ответить
crf57
1778680234
Будем болеть за ЗЕНИТ! КРАСНОДАР только из-за отвратительного симулянта и психопата КОРДОБЫ вызывает отвращение! А костолом ЧЕРНИКОВ, а поймавший звезду армянин СПЕРЦЯН, который выступает за команду вонючего ПАШИНЯНА!? Всё это и вызывает негатив!!!
Ответить
evgen64
1778771746
Сколько шипящих гадюк собралось ниже в постах. Шипите гады пока можется...
Ответить
