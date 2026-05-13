«Зенит» попробует подписать Тюкавина

13 мая, 13:49
19

«Зенит» собирается начать переговоры по покупке нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Петербуржцы рассматривают несколько сценариев сделки. Первый вариант предполагает полноценный выкуп форварда. Второй – обмен с участием нескольких игроков «Зенит» с дополнительной денежной компенсацией в пользу москвичей.

Питерцы считают форварда приоритетным вариантом для усиления линии атаки в ближайшее трансферное окно.

  • 23-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 30 матчей, забил 12 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (19)
R_a_i_n
1778669542
Меняться с немытыми такое себе. Кони на себе испытали.
Ответить
DMитрий
1778669761
Со стороны Тюкавина данный переход выглядел бы как, скажем помягче не очень корректным. Точно шум будет. Если договорятся, это будет громкий трансфер, но думаю, что шум останется шумом. Динамо способен бороться за медали и кубок, поэтому можно ещё там себя попробовать реализовать с командой.
Ответить
Император 1
1778669767
Для Зенита Тюкавин это серьёзное усиление, но он в него не пойдёт, будет ждать предложения из Европы, да и Динамо не отпустят.
Ответить
...уефан
1778669947
...он, уже авансом, Зениту половину чемпионства сделал, будучи ещё в Динамо...
Ответить
Дубина
1778670623
От и началось))) Ща зеня будет усех скупать нужен-не нужен лиж бы был!!! ЗПРФ
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778671416
РФСПРФ ГРФ лучше Тюкавин, чем ещё один джон джон ⚽
Ответить
рылы
1778672133
давно уже пытались купить, но нам его даже за двадцатку не отдали, или около того. а теперь поломанный уйдёт за 15, или за копейки + зенит скинет балласт. как ни крути - неплохо для нас, в условиях нового лимита ещё паспорт не помешает. проблема только одна: он сам говорил, что не уйдёт из динамо, пока не возьмёт с ним какой-нибудь трофей (т.е., никогда).
Ответить
boris63
1778672644
Зенит хочет Тюкавина, а Тюкавин хочет в Зенит?
Ответить
Lenin26
1778672787
Ну если Костя не дурак,то это его билет к трофеям,личному росту,ну и конечно к безбедной старости.При всём уважении к Динамо,Тюкавин достиг потолка в этой команде,что бы расти дальше нужны сокомандники более высокого уровня,что бы его потенциал раскрылся полностью.
Ответить
BarStep
1778674424
Каких 20?! Пятерка красная цена и то в рублях! Придумают тоже, 20!?
Ответить
