«Зенит» попробует подписать Тюкавина

«Зенит» собирается начать переговоры по покупке нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
Петербуржцы рассматривают несколько сценариев сделки. Первый вариант предполагает полноценный выкуп форварда. Второй – обмен с участием нескольких игроков «Зенит» с дополнительной денежной компенсацией в пользу москвичей.
Питерцы считают форварда приоритетным вариантом для усиления линии атаки в ближайшее трансферное окно.
- 23-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 30 матчей, забил 12 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: Legalbet