«Зенит» попробует подписать Тюкавина

«Зенит» собирается начать переговоры по покупке нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Петербуржцы рассматривают несколько сценариев сделки. Первый вариант предполагает полноценный выкуп форварда. Второй – обмен с участием нескольких игроков «Зенит» с дополнительной денежной компенсацией в пользу москвичей.

Питерцы считают форварда приоритетным вариантом для усиления линии атаки в ближайшее трансферное окно.