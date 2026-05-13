Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года

Матчи Лиги чемпионов и других еврокубковых турниров в России продолжит транслировать Okko.

Онлайн-кинотеатр близок к подписанию нового соглашения с правообладателями по схеме «4+4».

По условиям договора Okko будет показывать Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций до 2031 года, а также автоматически получит приоритетное право на продление контракта до 2035 года.

Права планируют покупать у казахстанской компании Quest Media.