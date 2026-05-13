Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года

13 мая, 14:30
9

Матчи Лиги чемпионов и других еврокубковых турниров в России продолжит транслировать Okko.

Онлайн-кинотеатр близок к подписанию нового соглашения с правообладателями по схеме «4+4».

По условиям договора Okko будет показывать Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций до 2031 года, а также автоматически получит приоритетное право на продление контракта до 2035 года.

Права планируют покупать у казахстанской компании Quest Media.

  • Okko транслирует ЛЧ, ЛЕ и ЛК с сезона-2024/25.
  • Действующее соглашение рассчитано еще на один год.
  • Ранее еврокубки показывал «Матч ТВ».

Источник: «Первый спорт»
рылы
1778672385
вот же гомосеки сберовские. я всё пытаюсь себя заставить смотреть их послематчевую студию и разбор игры - но не могу, потому что в студии сидят какие-то фрики с двухметровыми усами, дебилы в шляпах, уголовник - как будто его только вчера из правого сектора взяли, и куча зулусов! даже баба с сиськами не спасает общую картину. я лучше ловчева буду смотреть, честное слово! оно хоть как-то привычнее зулусов.
Ответить
рылы
1778673315
это же сверхгигантский контракт, это бюджеты зенита и спартака, вместе взятые. и даже больше! примерно 30-35 лямов евро за 1 сезон еврокубков в последний раз платили неск.лет назад, а сейчас ещё дороже будет, если только скидку не выторгуют. хотя в россию права продают и так в разы дешевле, чем в европах, там разговоры уже в районе сотки за сезон. как сбер планирует отбивать такие затраты - загадка. половина людей смотрит ЛЧ вообще бесплатно. вопросов очень много. лучше бы пополам скинулись с матч тв - но они хотят его задушить, поэтому денег не жалеют. и, кстати, у матча хотя бы есть бесплатный канал, на котором частично показывали бы еврокубки. с окко такое не прокатит. а в отдалённых деревнях, где нет быстрого интернета, могут вообще забыть про еврокубки на 8 лет.
Ответить
bratskij
1778675745
Чем то слово ОЧКО похоже на ОККО и по смыслу и по названию.
Ответить
subbotaspartak
1778677132
Окко как... За иноземцев не болею, ещё вдруг всяким Очкам платить...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778685400
РФСПРФ ГРФ на Окко классные комментаторы, всегда смотрю и Студию предматчевую ❝ В вечности, где время не существует, ничто не растёт, не рождается, не меняется. Смерть создала время, чтобы вырастить то, что потом убьёт. И мы рождаемся заново, но проживаем ту же жизнь, которую уже много раз проживали. Сколько раз мы вели уже эту беседу, господа? Кто знает... Мы не помним свои жизни, не можем изменить свои жизни, и в этом — весь ужас и все тайны самой жизни. Мы в ловушке. Мы в страшном сне, от которого не проснуться. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) он ⚽
Ответить
Play
1778688974
Безусловное преимущество Окко, это то, что можно любой матч включить и смотреть. Матч ТВ ограничен количеством каналов, плюс спортивный пакет оплачивается отдельно.
Ответить
Oldtrafford83
1778734999
Хорошая новость!!!
Ответить
