Джеррарда удивила игра Сафонова в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард сделал комплимент вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову. Англичанина удивила игра россиянина в полуфинальных матчах Лиги чемпионов с «Баварией».
«Думал, что их вратарь может стать возможностью для «Баварии», но он сыграл великолепно.
Парижане были феноменальны. Поэтому «Арсеналу» придeтся сыграть безупречно, чтобы добиться успеха», – приводит слова Джеррарда TNT Sports.
- Сафонов – первый российский футболист в истории, дважды вышедший в финал Лиги чемпионов.
- Французское издание L’Équipe поставило российскому голкиперу 7 баллов по десятибалльной шкале за ответную игру с «Баварией».
Источник: «Бомбардир»