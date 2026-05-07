Джеррарда удивила игра Сафонова в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард сделал комплимент вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову. Англичанина удивила игра россиянина в полуфинальных матчах Лиги чемпионов с «Баварией».

«Думал, что их вратарь может стать возможностью для «Баварии», но он сыграл великолепно.

Парижане были феноменальны. Поэтому «Арсеналу» придeтся сыграть безупречно, чтобы добиться успеха», – приводит слова Джеррарда TNT Sports.