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Газзаев упрекнул Сафонова за игру в финале Лиги чемпионов

31 мая, 19:30
12

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»,

  • Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» и отыграл весь матч.
  • Он пропустил в ближний угол от Кая Хаверца на шестой минуте.
  • «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти и во второй раз подряд выиграл ЛЧ.

«Там был удар ну где-то метров с пяти, наверное… Я по своей профессиональной карьере знаю – когда игрок выскакивает на ближнюю штангу, вратарь должен закрывать ближний угол. Как правило, когда уже идет замах, то вратари в это время садятся на колени как бы перекрывая большую площадь. При этом дальний угол остается открыт. Но здесь был такой удар, в ближний верхний угол под перекладину, что сложно было взять. Мне кажется, что Сафонов правильно выбрал позицию, но здесь надо отметить и искусство нападающего. Если бы нападающие не забивали голы, а вратари все ловили, не было бы интересно, понимаете.

Матч получился великолепный. Я считаю, что это и пример для наших молодых футболистов, которые выступают в Премьер-лиге. Я надеюсь, что в ближайшее время мы вернемся в Европейский футбольный союз, поэтому уже сейчас надо к этому готовиться. Мы уже должны выйти и играть на хорошем высоком уровне. Только так можно сравнить наш футбол с европейским уровнем», – сказал Газзаев.

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Источник: «КП Спорт»
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ Сафонов Матвей Газзаев Валерий
Комментарии (12)
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crf57
1780245331
Ну и где тут упрёк?
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BoevStas1
1780245449
Какой странный заголовок,не слова упрека…
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...уефан
1780245464
...дневальный, кто здесь, кого и в чём упрекал? Один хрен, не соберёшь ты здесь юзиков больше, чем есть, половина - "в зелёные сопли", другой - "не досуг"...
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swot1205
1780245981
усатый, ну не порть момент. Пацан играл в финале ЛЧ, а ты нет. Зависть плохое качество
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k611
1780248108
Где здесь упрёк? Тест сами не читают, а потом в названиях выдумывают...
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Констриктор
1780250433
Комментарий скрыт модератором
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САДЫЧОК
1780250658
Автор скопировал где то, но даже не прочитал Нет упрёка!
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Hector вернулся
1780259271
Вот и пес гавкнул
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Loko_Roma
1780259322
Бомба до какого то дна скатился пишут лишь бы просмотров набрать, позорище
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Чилим.
1780267168
«Приятно, что победителями Лиги чемпионов вновь стали Сафонов и Кварацхелия, которые прошли РПЛ». Валерий Газзаев – о триумфе «ПСЖ» - ЭТО источник. "Газзаев упрекнул Сафонова за игру в финале Лиги чемпионов" - А вот что получилось у выкидышей школьной реформы...
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