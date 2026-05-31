Газзаев упрекнул Сафонова за игру в финале Лиги чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»,

Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» и отыграл весь матч.

Он пропустил в ближний угол от Кая Хаверца на шестой минуте.

«ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти и во второй раз подряд выиграл ЛЧ.

«Там был удар ну где-то метров с пяти, наверное… Я по своей профессиональной карьере знаю – когда игрок выскакивает на ближнюю штангу, вратарь должен закрывать ближний угол. Как правило, когда уже идет замах, то вратари в это время садятся на колени как бы перекрывая большую площадь. При этом дальний угол остается открыт. Но здесь был такой удар, в ближний верхний угол под перекладину, что сложно было взять. Мне кажется, что Сафонов правильно выбрал позицию, но здесь надо отметить и искусство нападающего. Если бы нападающие не забивали голы, а вратари все ловили, не было бы интересно, понимаете.

Матч получился великолепный. Я считаю, что это и пример для наших молодых футболистов, которые выступают в Премьер-лиге. Я надеюсь, что в ближайшее время мы вернемся в Европейский футбольный союз, поэтому уже сейчас надо к этому готовиться. Мы уже должны выйти и играть на хорошем высоком уровне. Только так можно сравнить наш футбол с европейским уровнем», – сказал Газзаев.