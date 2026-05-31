Фергюсон раскритиковал «Арсенал» за игру в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил «ПСЖ» с победой над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Он обратился к президенту французской команды Нассеру Аль-Хелайфи.
«Нассер, это Алекс Фергюсон. Молодцы, это был тяжелый для вас вечер, но вы играли против скучной команды, которая только и делала, что оборонялась.
Наслаждайтесь отпуском, вы его заслужили», – сказал Фергюсон.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: L’Équipe