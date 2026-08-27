Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC

BBC опубликовал собственный рейтинг лучших тренеров за всю историю английской Премьер-лиги (с 1992 года).

Первым в списке идет Алекс Фергюсон, бравший чемпионский титул АПЛ 13 раз.

Топ-10 рейтинга выглядит так: