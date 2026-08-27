Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC

BBC опубликовал собственный рейтинг лучших тренеров за всю историю английской Премьер-лиги (с 1992 года).
Первым в списке идет Алекс Фергюсон, бравший чемпионский титул АПЛ 13 раз.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
- Арсен Венгер («Арсенал»);
- Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед»);
- Юрген Клопп («Ливерпуль»);
- Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм», «Уотфорд»);
- Кенни Далглиш («Ливерпуль», «Блэкберн», «Ньюкасл»);
- Роберто Манчини («Манчестер Сити»);
- Микель Артета («Арсенал»);
- Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»).
Источник: BBC