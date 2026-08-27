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Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC

27 августа, 14:49
2

BBC опубликовал собственный рейтинг лучших тренеров за всю историю английской Премьер-лиги (с 1992 года).

Первым в списке идет Алекс Фергюсон, бравший чемпионский титул АПЛ 13 раз.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

  1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
  2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
  3. Арсен Венгер («Арсенал»);
  4. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед»);
  5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
  6. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм», «Уотфорд»);
  7. Кенни Далглиш («Ливерпуль», «Блэкберн», «Ньюкасл»);
  8. Роберто Манчини («Манчестер Сити»);
  9. Микель Артета («Арсенал»);
  10. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»).

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Рейтинг Бразилия Арсенал Италия Германия Реал Венгер Арсен Моуринью Жозе Фергюсон Алекс Манчини Роберто Раньери Клаудио Анчелотти Карло Клопп Юрген Гвардиола Хосеп Далглиш Кенни Артета Микель
Комментарии (2)
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BarStep
1787837740
Соглашусь И именно в такой последовательности
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TOMSON
1787846049
Ох и сложный выбор. Уверен поменяй 1 и 2 место местами и не сильно бы это кого-то удивило.
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