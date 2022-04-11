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    Кенни Далглиш

    Тренер
    Имя Кенни
    Фамилия Далглиш
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 4 марта 1951
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ливерпуль 6 5 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.01.2012 Ливерпуль 5 : 1 Олдхэм
    28.01.2012 Ливерпуль 2 : 1 Манчестер Юнайтед
    19.02.2012 Ливерпуль 6 : 1 Брайтон
    18.03.2012 Ливерпуль 2 : 1 Сток Сити
    14.04.2012 Ливерпуль 2 : 1 Эвертон
    05.05.2012 Челси 2 : 1 Ливерпуль
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