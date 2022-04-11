Кенни Далглиш
Тренер
|Имя
|Кенни
|Фамилия
|Далглиш
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|4 марта 1951
|Имя
|Кенни
|Фамилия
|Далглиш
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|4 марта 1951
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ливерпуль
|6
|5
|1
|0
|Дата
|Матч
|06.01.2012
|Ливерпуль
|5 : 1
|Олдхэм
|28.01.2012
|Ливерпуль
|2 : 1
|Манчестер Юнайтед
|19.02.2012
|Ливерпуль
|6 : 1
|Брайтон
|18.03.2012
|Ливерпуль
|2 : 1
|Сток Сити
|14.04.2012
|Ливерпуль
|2 : 1
|Эвертон
|05.05.2012
|Челси
|2 : 1
|Ливерпуль