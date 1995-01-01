Клопп: «Кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня? Стив Джеррард»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого видит своим преемником в английском клубе.

«Кенни Далглиш и Стивен Джеррард здорово поддерживали меня с первого дня в клубе. Если «Ливерпуль» уволит меня завтра, очевидным выбором на мое место, наверное, будет Кенни. Но наверняка они захотят привести Стивена. Если вы спросите, кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня, то я назову Стива. Я помогу ему, чем смогу. Если кто-то получает твою работу, дело не в нем, а в том, что ты справлялся недостаточно хорошо», – сказал Клопп.