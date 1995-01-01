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    Клопп: «Кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня? Стив Джеррард»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого видит своим преемником в английском клубе.

    «Кенни Далглиш и Стивен Джеррард здорово поддерживали меня с первого дня в клубе. Если «Ливерпуль» уволит меня завтра, очевидным выбором на мое место, наверное, будет Кенни. Но наверняка они захотят привести Стивена. Если вы спросите, кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня, то я назову Стива. Я помогу ему, чем смогу. Если кто-то получает твою работу, дело не в нем, а в том, что ты справлялся недостаточно хорошо», – сказал Клопп.

    • Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года.
    • Контракт немецкого специалиста с английским клубом рассчитан до 2022 года.
    • В прошлом сезоне Клопп выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

    Источник: FourFourTwo

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6087

      FanatSerj 1 час назад

      Клопп прибедняется, подряд шесть побед в нынешнем АПЛ это сильно ))

      0
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      Рейтинг: +724

      GSmall > FanatSerj 1 час назад

      Начало не важно,главное конец.И ненадо забывать кто тренирует Сити)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3827

      ivan-football-fan 1 час назад

      странноватые речи...
      Клопп готовится к прыжку...В РЕАЛ?))))

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      Рейтинг: +226

      Николай71 > ivan-football-fan 56 минут назад

      А в Барселону?

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      Рейтинг: +2050

      BlackMurder > ivan-football-fan 37 минут назад

      Зачем клоппу этот недоклуб с дичью у руля? Я про маразматика переса

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      Рейтинг: +3827

      ivan-football-fan > BlackMurder 1 минуту назад

      Перес может, ПРИГЛАСИВ КЛОППА, сильно поправить свою репутацию... А про то, кто и насколько будет " у руля" в процессе работы, Клопп, наверника, будет договариваться "на входе"...

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      Рейтинг: +8082

      KLIM777 1 час назад

      на один сезон для вида)) пусть для начала покажет что он может с рейджерс.

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