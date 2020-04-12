Далглиша выписали из больницы после положительного теста на коронавирус

Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы после заражения коронавирусом. Шотландец поблагодарил персонал.

«Врачи отлично справляются. Люди думают, что на работу медиков могло повлиять мое имя, но в больнице каждый пациент получает одинаковую помощь», – заверил Далглиш в интервью Metro.