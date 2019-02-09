Далглиш: «Клоппа можно номинировать на Оскар»

Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш прокомментировал положение команд в чемпионате Англии.

Накануне главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что предпочел бы, чтобы его команда была в положении «Ливерпуля».

«Слова Гвардиолы? Не слушайте его, «Сити» не в положении «Ливерпуля», наша судьба – в наших руках. Обычные психологические уловки, которыми в «Ман Сити» могут пытаться воспользоваться сколько захотят. Важно лишь то, что происходит на поле.

Клопп нервничает? Тогда его надо номинировать на Оскар, потому что я ничего такого не увидел. Когда там церемония вручения?» – заявил Далглиш.