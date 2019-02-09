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    Далглиш: «Клоппа можно номинировать на Оскар»

    Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш прокомментировал положение команд в чемпионате Англии.

    Накануне главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что предпочел бы, чтобы его команда была в положении «Ливерпуля».

    «Слова Гвардиолы? Не слушайте его, «Сити» не в положении «Ливерпуля», наша судьба – в наших руках. Обычные психологические уловки, которыми в «Ман Сити» могут пытаться воспользоваться сколько захотят. Важно лишь то, что происходит на поле.

    Клопп нервничает? Тогда его надо номинировать на Оскар, потому что я ничего такого не увидел. Когда там церемония вручения?» – заявил Далглиш.

    • «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
    • У обеих команд по 62 очка, у «Ливерпуля» есть матч в запасе.
    • Вместе с Далглишом «Ливерпуль» завоевал свое последнее чемпионство в сезоне 1989/90.

    Источник: The Telegraph

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    09.02.2019 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 11:40

      Борьба за первое место идёт не только на футбольном поле, но и на страницах разных изданий. На соперника пытаются воздействовать и психологически. Но всё решит игра и её результат.

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