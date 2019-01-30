Гвардиола: «Нам будет тяжело выиграть чемпионскую гонку»

Сити, Сити, ну как так? Ливерпулю с Лестером будет совсем непросто, но самим не нужно дарить очки сопернику на ровном месте.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Ньюкасла» (1:2) заявил, что у «горожан» еще есть шанс стать чемпионом в этом сезоне.
«Нас ждет тяжелая неделя – впереди матчи с «Арсеналом», «Эвертоном» и «Челси». Если хотим быть наверху, мы должны принять этот вызов. На кону еще много титулов и очков.
«Выиграть чемпионскую гонку будет трудно. У нас есть шанс, но нам нужно побеждать в своих матчах. У нас нет преимущества, но надо двигаться дальше. Знаем, что должны делать. Можно и проиграть. В футболе нужно выдерживать конкуренцию», – добавил Гвардиола.
- «Сити» остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 56-ю очками.
- Если «Ливерпуль» сегодня выиграет «Лестер», то отрыв от первого места увеличится до семи очков.
- При любом другом исходе матча против «Ньюкасла», Гвардиола превзошел бы результат Жозе Моуринью – 73 победы в первых 100 играх АПЛ.