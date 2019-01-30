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    Гвардиола: «Нам будет тяжело выиграть чемпионскую гонку»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Ньюкасла» (1:2) заявил, что у «горожан» еще есть шанс стать чемпионом в этом сезоне.

    «Нас ждет тяжелая неделя – впереди матчи с «Арсеналом», «Эвертоном» и «Челси». Если хотим быть наверху, мы должны принять этот вызов. На кону еще много титулов и очков.

    «Выиграть чемпионскую гонку будет трудно. У нас есть шанс, но нам нужно побеждать в своих матчах. У нас нет преимущества, но надо двигаться дальше. Знаем, что должны делать. Можно и проиграть. В футболе нужно выдерживать конкуренцию», – добавил Гвардиола.

    • «Сити» остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 56-ю очками.
    • Если «Ливерпуль» сегодня выиграет «Лестер», то отрыв от первого места увеличится до семи очков.
    • При любом другом исходе матча против «Ньюкасла», Гвардиола превзошел бы результат Жозе Моуринью – 73 победы в первых 100 играх АПЛ.

    Источник: BBC

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    30.01.2019 11:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 января 2019, 13:14

      Сити, Сити, ну как так? Ливерпулю с Лестером будет совсем непросто, но самим не нужно дарить очки сопернику на ровном месте.

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