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Кенни Далглиш
Материалы
Кенни Далглиш - материалы
Шотландия
4 марта 1951 (75)
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«Блэкберн», «Эвертон», «Лидс» и другие неожиданные гости из Англии в Лиге чемпионов
«Лестер» официально попал в Лигу чемпионов – вот и радость для тех, кому надоел стандартный набор команд от Англии. «Бомбардир» вспоминает, как «Блэкберн», «Эвертон» и еще несколько клубов из АПЛ пробовали свои силы в ЛЧ наряду с грандами.
11.04.2016 14:07
5
Письмо Деду Морозу. О чем мечтают болельщики «Ливерпуля»
Юрген Клопп освоился в «Ливерпуле», теперь наступает время волшебства, когда все возможно. «Бомбардир» мечтает вместе с фанатами мерсисайдского клуба. Пять болельщиков «Ливерпуля» из разных стран расскажут вам, чего они хотят в подарок от любимой команды на Новый год.
24.12.2015 13:00
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