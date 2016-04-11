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«Блэкберн», «Эвертон», «Лидс» и другие неожиданные гости из Англии в Лиге чемпионов

«Блэкберн»-95

Как попали в ЛЧ: стали сенсационными чемпионами АПЛ в сезоне-1994/95, набрав 89 очков по итогам 42 матчей (тогда в главной английской лиге играли 22 команды) и опередив всего на один балл «Манчестер Юнайтед».

Звезда команды: конечно же, Алан Ширер, наколотивший аж 34 гола, хотя на колени грандов ставила убийственная связка с Крисом Саттоном, добавившим еще 15 мячей в общее дело команды. Ворота защищал неплохой голкипер Тим Флаэурс, несколько известных футболистов играло и в других линиях – Хеннинг Берг, Колин Хендри, Тим Шервуд, Грэм Ле Со.

Тренер: знаменитый Кенни Далглиш, трижды до этого приводивший к чемпионству «Ливерпуль».

Как сыграли в ЛЧ: терпимо, если бы представляли условную Австрию или Венгрию. Однако для чемпиона Англии последнее место в группе со «Спартаком», «Легией» и «Русенборгом» – настоящая катастрофа. Всем троим англичане уступили в первых трех турах, затем сыграли вничью с поляками, устроили драку в «Лужниках», за что получили разгром от красно-белых, но лишь в последнем туре сумели победить, причем крупно (норвежцы пострадали – 1:4).

Как сыграли следующий сезон в АПЛ: Далглиш занял пост спортивного директора, тренером был назначен Рэй Харфорд. Ле Со и Саттон долго лечились, Шервуд был уже не столь крут, как прежде, зато Ширер все так же много забивал. Он снова стал лучшим бомбардиром АПЛ, но «Блэкберн» не попал даже в еврокубки, финишировав седьмым в чемпионате.

«Ньюкасл»-97

Как попали в ЛЧ: заняли второе место в АПЛ второй сезон подряд, но только по итогам чемпионата-1996/97 оно давало право попробовать свои силы в Лиге чемпионов. «Сороки» набрали столько же очков, сколько и «Арсенал» с «Ливерпулем», но опередили их по дополнительным показателям.

Звезда команды: естественно, Алан Ширер, перебравшийся из «Блэкберна» в «Ньюкасл». Он снова забил больше всех (25 голов), еще 16 мячами отметился Лес Фердинанд. За «Ньюкасл» уже играл Дэвид Бэтти, креатива и изящества добавлял Давид Жинола, пытался заиграть Фаустино Асприлья.

Тренер: никуда не деться от Далглиша – да, он и эту команду тоже тренировал. Правда, полсезона ее возглавлял Кевин Киган, под руководством которого «Ньюкасл» уничтожал «МЮ» (5:0) и «Тоттенхэм» (7:1). Однако в январе Киган неожиданно ушел с поста главного тренера, а принявший клуб Далглиш долетел с «сороками» до Лиги чемпионов.

Как сыграли в ЛЧ: неплохо, но не более того. Лишь в овертайме сломив сопротивление хорватской «Кроации» в квалификации (2:1, 2:2), «Ньюкасл» угодил в непростую группу к киевскому «Динамо», «Барселоне» и «ПСВ». В первом же туре англичане благодаря хет-трику Асприльи выиграли у «Барселоны» (3:2), затем чудом вытащили ничью в Киеве (2:2), но дважды проиграли «ПСВ» (0:1, 0:2) и практически лишились шансов на плей-офф. В Барселоне «Ньюкасл» также уступил, а затем уже в ничего не решавшем матче выиграл у киевлян 2:0 и финишировал на третьем месте.

Как сыграли следующий сезон в АПЛ: крайне неудачно. Провальный для «Ньюкасла» чемпионат-1997/98 предопределила тяжелейшая травма Ширера, который выбыл на полгода, а Жинолу и Фердинанда вообще продали в «Тоттенхэм». Слабым утешением от итогового 13-го места в чемпионате мог бы служить Кубок Англии, но в финале турнира «сороки» уступили 0:2 «Арсеналу».

«Лидс»-2000

Как попали в ЛЧ: молодая дерзкая команда Дэвида О'Лири вообще замахивалась на чемпионство, но в конце не сдюжила и осталась третьей. Впрочем, и это было серьезным успехом.

Звезда команды: сложно выделить кого-то одного, поскольку тот «Лидс» был настоящей бандой молодых парней в лице Харта, Вудгейта, Кьюэлла, Бойера, Смита и других героев, которым было едва за 20. А если уж выделять, то Майкла Бриджеса, который в 21 год уступил в списке бомбардиров лишь Филлипсу, Ширеру и Йорку. Знал бы он, что это будет самый успешный сезон во всей его карьере.

Тренер: Дэвид О'Лири – главный создатель той мощной команды из голодных до побед юношей. «Лидсу» в сезоне-1999/00 удалось не только занять третье место в Англии, но и дойти до полуфинала Кубка УЕФА, убрав со своего пути «Локомотив» и «Спартак». Столь успешным тренером, как в «Лидсе», О'Лири больше нигде и никогда не был, да и тренировал затем он лишь «Астон Виллу», да один из клубов ОАЭ.

Как сыграли в ЛЧ: блистательно! Дважды обыграв в квалификации «Мюнхен-1860», «Лидс» на одном дыхании прошел два невыносимо сложных групповых этапа, занимая вторые места сначала в компании с «Миланом», «Барселоной» и «Бешикташем», а затем с «Реалом», «Лацио» и «Андерлехтом». Правда в матчах с грандами была всего одна победа (1:0 над «Миланом»), но зато более слабые команды «Лидс» уничтожал легко (6:0 – «Бешикташ», 4:1 – «Андерлехт»). В четвертьфинале парни О’Лири наказали за самоуверенность испанского чемпиона («Депортиво» – 3:0, 0:2), но в полуфинале не смогли ни разу забить «Валенсии» (0:0, 0:3). Впрочем, и без того выступление «Лидса» в ЛЧ-2000/01 запомнилось абсолютно всем, кто тогда следил за европейским футболом. Это была чудесная, но очень своеобразная команда.

Как сыграли следующий сезон в АПЛ: пугая в ЛЧ «Милан» с «Барсой», у себя дома «Лидс» полсезона «тусовался» рядом … с зоной вылета. Оставив все неудачи в 2000-м, О’Лири и его банда круто вернулись в 2001-м, проиграв до конца сезона лишь дважды и оставшись лишь в одном балле от лигочемпионской тройки. Непопадание в ЛЧ на следующий год отрицательно сказалось на финансах клуба, но не было признано провалом, поскольку многих очаровал выход в полуфинал.

В итоге, через три года после своего выхода в 1/2 финала Лиги чемпионов «Лидс» покинул АПЛ и с тех пор так и не возвращался в элиту английского футбола.

«Эвертон»-2006

Как попали в ЛЧ: под руководством Дэвида Мойеса «Эвертон» финишировал четвертым в сезоне-2004/05, однако рисковал оказаться в Кубке УЕФА, поскольку в тот же год ставший пятым «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, а регламент не позволял заявлять из одной страны больше четырех команд. Ситуацию решили в пользу обоих ливерпульских клубов: «Эвертон», как и положено, начал с третьего квалификационного раунда, а вот «Ливерпуль», почему-то, с первого.

Звезда команды: им мог бы стать Уэйн Руни, но был продан в «МЮ». Зато «ириски» приобрели великолепного австралийца Тима Кэйхилла, который забил в лиге 11 голов. За порядок в центре поля отвечали Артета и Гравесен (датчанина зимой продали в «Реал»), предпоследний сезон проводил легендарный Данкан Фергюсон, немного большего ожидали от Маркуса Бента.

Тренер: Дэвид Мойес 11 лет тренировал «Эвертон», чтобы затем получить клеймо «физрука» в «Манчестер Юнайтед». Сезон-2004/05 был самым успешным за все время – трофеев с ливерпульским клубом он не брал, зато дал фанатам «ирисок» насладиться гимном Лиги чемпионов на «Гудисон Парк».

Как сыграли в ЛЧ: толком никак, да и гимн звучал на стадионе лишь один раз. А все потому, что ни в какой групповой этап «Эвертон» не попал, дважды проиграв в квалификации «Вильярреалу» (оба раза – 1:2). В Кубке УЕФА вообще поджидал настоящий кошмар – команда Мойеса сгорела в Бухаресте 1:5, а в ответной игре смогло победить румынское «Динамо» лишь со счетом 1:0.

Как сыграли следующий сезон в АПЛ: в октябре 2005-го «Эвертон» рухнул в зону вылета, но все-таки сумел финишировать 11-м. Не слишком круто для амбициозного клуба, но для выскочки – обыкновенный результат. Да и в еврокубках после «феерии» в Румынии «Эвертон» особо-то никто не ждал.

«Тоттенхэм»-2010

Как попали в ЛЧ: заняли четвертое место в АПЛ, причем в предпоследнем туре устранили своего главного конкурента – «Манчестер Сити» – переиграв его 1:0 в гостях благодаря точному удару Крауча. В честь этого Харри Реднаппу устроили душевую прямо во время интервью.

Звезда команды: Роман Павлюченко! Но это неправда. И даже не Гарет Бэйл. Все-таки главным крутышкой в том «Тоттенхэме» считался маленький хорватский волшебник Лука Модрич. Прекрасен был и Майкл Доусон, традиционно хорош Питер Крауч. Ну а главным бомбардиром стал Джермейн Дефо, забивший 24 мяча во всех турнирах.

Тренер: Харри Реднапп, фанат «Арсенала» в детстве. Впрочем, какая уж тут разница? Главное, что ему удалось вытащить неплохой клуб в европейскую элиту и как следует его там засветить.

Как сыграли в ЛЧ: очень прилично. В квалификации «шпоры» начали чудить, получив три гола в гостях от «Янг Бойз», но в конечном итоге сумели ответить двумя, а дома спокойно победили 4:0. Свою группу «Тоттенхэм» выиграл, а каждый его матч превращался в концерт – дома англичане грохнули «Твенте» (4:1) и «Вердер» (3:0), побили «Интер» (3:1), а в гостях с голландцами и немцами отыграли две голевые ничьи (соответственно 3:3 и 2:2). В Милане же лондонцы едва не совершили суперкамбэк – они безнадежно проигрывали «Интеру» 0:4, но сумели ответить хет-триком Бэйла (итого – 3:4).

В противостоянии с другим миланским клубом в 1/8 финала все решил один единственный гол Крауча – он состоялся на «Сан-Сиро», а в ответной игре на «Уайт Харт Лейн» «Милан» и «Тоттенхэм» голов друг другу не забили. В четвертьфинале «шпоры» угодили на «Реал», но пройти команду Моуринью было невозможно (0:4, 0:1). Впрочем, «Тоттенхэм» и так прыгнул довольно высоко.

Как сыграли следующий сезон в АПЛ: вполне нормально, но в ЛЧ больше не попали. «Ман Сити» свое место, наконец-то, забронировал, а «Тоттенхэм» не смог подняться выше пятой строчки, да и в течение сезона в элитную четверку его не пускали. Роман Павлюченко, тем временем, стал вторым бомбардиром команды после ван дер Варта.

Четвертую позицию «шпоры» заняли сезон спустя, но из-за победы «Челси» в Лиге чемпионов – проследовали в Лигу Европы. Что ж, «Эвертону» за несколько лет до этого с решением УЕФА повезло немножко больше.

Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Англия Лидс Блэкберн Ньюкасл Тоттенхэм Эвертон Кэхилл Тим Бэйл Гарет Мойес Дэвид Реднапп Гарри Ширер Алан Далглиш Кенни
Комментарии (5)
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ThePro
1460375274
Одна из немногих хороших статей!
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andreus20
1460376398
Прошу оторвать руки тем "грамотеям", которые пишут заголовки в вк к этим статьям..
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Rivaldo88
1460383578
Спасибо автору. Вспомнил замечательный Лидс)
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Дима97
1460389101
а я спомнил Тоттенхэм и его крутой гол Интеру))))
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Artemka69
1460400218
Хорошая статья!!!!спасибо!!!
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