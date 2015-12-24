Письмо Деду Морозу. О чем мечтают болельщики «Ливерпуля»

Юрген Клопп освоился в "Ливерпуле", теперь наступает время волшебства, когда все возможно. "Бомбардир" мечтает вместе с фанатами мерсисайдского клуба. Пять болельщиков "Ливерпуля" из разных стран расскажут вам, чего они хотят в подарок от любимой команды на Новый год.

Чемпионство (Дэн Л., Ливерпуль)

Тут даже комментировать что-то сложно. Последний раз клуб выигрывал английский чемпионат еще в 1990 году под руководством Кенни Далглиша, известного как "Король Кенни". Да-да, это было еще до основания Премьер-лиги. Мне до сих пор иногда снится тот день, и ужасно хочется, чтобы он повторился. Казалось, что возвращение Далглиша подарит нам такую возможность, но его второй срок на посту главного тренера запомнился лишь вымученной победой в финале Кубка Лиги над скромным "Кардифф Сити" в 2012 году. Ну и Энди Кэроллом за кучу денег, черт бы побрал этот современный футбол.

Почему именно в этом году? Несмотря на не самый впечатляющий старт сезона, "Ливерпуль" не отстал от основных конкурентов настолько, чтобы это стало неразрешимой проблемой. Самый большой отрыв у "Арсенала" (12 очков), оба "Манчестера" впереди, в "Лестер", уж извините, я не верю. Ну а "Челси" мы пожелаем удачного года в Чемпионшипе. Хотите сказать, что Клопп, обгонявший саму "Баварию", не сможет это расстояние преодолеть? По мне так это вполне реально, особенно если зимой удастся купить парочку хороших игроков. Как говорится, поддерживай и верь.

Выздоровление Даниэля Старриджа (Леброн Дж., США)

Верните уже этого классного парня на поле на постоянной основе! Сколько можно смотреть, как он лечится во Флориде? Матч против "Саутгемптона", по-моему, идеально показал, насколько хорош может быть "Ливерпуль" с Даниэлем в атаке. Ужасно жаль, что карьера такого талантливого парня если не идет под откос, то явно оказывается не такой классной, как могла бы быть.

Думаю, Рождество вполне может порадовать всех нас и подарить форварду здоровья (ну хотя бы еще сезонов на пять регулярной игры). А вообще, Старриджу стоит брать пример с меня. И поздоровей станет, и пару чемпионств зацепит, если повезет. Если он будет показывать свою лучшую форму и сумеет обойтись без травм, то разговор о чемпионствах "Ливерпуля" явно будет иметь под собой неплохую платформу.

Возвращение Стивена Джеррарда (Сергей К., Москва)

Мне кажется, что Стиви может дать команде еще многое – особенно при правильном распределении игрового времени. Его длинные пасы никуда не делись, да и физически он в хорошем тонусе, сезон в США провел довольно неплохо. Говорить о лидерских качествах и полезных наставлениях молодых игроков команды даже не стоит, и так очевидно.

Маленький бонус – клуб здорово заработает на увеличившихся продажах футболок, а билеты на матчи будет невозможно достать. В конце концов, Премьер-лига от возвращения такого игрока только выиграет. А у Джеррарда появится небольшой шанс все-таки получить медаль АПЛ.

Даже если серьезного влияния на результаты команды он не окажет, завершать карьеру ему стоит именно дома. Уверен, рано или поздно это произойдет, но чем раньше – тем лучше для всех.

Требл (Георгий Б., Москва)

"Парень, полегче!", – вроде бы должны сказать мне вы. Но почему нет? "Большой" требл с Лигой чемпионов может действительно показаться полетом фантазии, а вот кубковый можно сделать уже хоть в этом году, даже не выигрывая чемпионат – спасибо Кубку Лиги за это. Там, если забыли, "Ливерпуль" уже добрался до полуфинала со "Стоком". Выиграть Лигу Европы будет посложнее, но совершенно точно это в пределах возможностей команды – даже без громких подписаний зимой.

А в будущем можно будет замахнуться и на требл вроде того, что сделала "Барселона" в прошлом году. Клопп, выводивший "Боруссию" в финал ЛЧ, явно мечтает о победе в этом турнире, а у "Ливерпуля" будет шанс снова завоевать "ушастого". Уже шестого, между прочим! Отличное взаимодействие должно получиться.

Покупка настоящей звезды (Хосеп Г., Германия)

Чего не хватает "Ливерпулю" для успеха? Как по мне, настоящей звезды. А где Клопп должен брать звездных футболистов? Правильно, в "Боруссии". Да, блондин с модной прической, мы о тебе.

Ройса в Англии давно хотят видеть не только болельщики – предложения от разных клубов продолжают поступать с завидной регулярностью. Марко явно будет легко адаптироваться на новом месте под руководством знакомого тренера, так что "Ливерпуль" смотрится наиболее предпочтительным кандидатом на его подписание. Впрочем, как мы знаем из предыдущего опыта (Виллиана и других), это почти ничего не значит.

Игра в Британии станет для него отличным вызовом, особенно если рассчитывать на то, что клуб будет постоянно играть в Лиге чемпионов. А вместе с Бентеке, Старриджем, Коутиньо и еще парочкой крутых игроков, которых наверняка подпишут зимой, тащить клуб туда будет куда как сподручнее. Про то, что Ройс умеет творить, рассказывать никому не надо, надеюсь?

А я буду ужасно рад тому факту, что этот игрок уедет из Германии. Может, еще и Обамеянга заодно заберет. Так что все останутся довольны. Осталось мне не загреметь в какой-нибудь "Манчестер", ненавижу дожди…

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