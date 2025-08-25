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Даниэль Старридж
Даниэль Старридж
Завершил карьеру
1 сентября 1989 (37), Бирмингем
#15 | Нападающий
188 см | 84 кг
Англия | Ямайка
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Публикации
Экитике повторил достижение Старриджа в «Ливерпуле»
2025.08.25 23:23
Экс-форварду «Ливерпуля» Старриджу грозит арест
2023.10.12 18:03
Видео
Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори»
2021.10.01 09:20
1
Уолкотт совершил 23 голевых действия в АПЛ после выходов на замену. Это четвертый результат в истории
2020.07.16 23:31
Старридж хочет играть в МЛС, так как планирует открыть в США свой музыкальный лейбл
2020.07.09 14:55
2
Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года за ставки
2020.03.02 19:52
10
Sky Sports: Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором». Форвардом интересовались ЦСКА и «Локо»
2020.03.02 13:39
3
Ajansspor: ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались Старриджем
2020.01.27 15:36
13
Фото
Старридж стал игроком «Трабзонспора»
2019.08.22 08:30
3
L’Equipe: Старридж может заменить Фалькао в «Монако»
2019.08.16 15:27
3
Старридж отстранен от футбола на две недели за нарушение правил ставок
2019.07.18 17:17
Видео
Воры забрались в дом к Старриджу и похитили его собаку. Игрок пообещал заплатить любые деньги нашедшему животное
2019.07.09 13:31
2
Фото
«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено
2019.06.04 20:12
14
Старридж – первый футболист в истории, выигравший ЛЧ с двумя английскими клубами
2019.06.02 08:54
1
«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги
2019.05.09 09:55
The Mirror: «Ливерпуль» летом может расстаться с 10 игроками
2019.04.13 15:37
8
«Тоттенхэм» летом хочет подписать Старриджа
2019.02.12 12:58
«Ливерпуль» может продлить контракт со Старриджем, чтобы он не ушел из клуба в январе
2019.01.03 12:56
«Милан» ищет альтернативу Ибрагимовичу. Кандидаты – Ориги, Старридж и Янссен
2018.12.07 15:07
7
Goal: Старриджа могут дисквалифицировать на полтора года за ставки на матчи
2018.11.12 22:54
6
Видео
Гол Старриджа в ворота «Челси» – лучший в АПЛ в сентябре
2018.10.13 16:29
6
Старридж сравнил возвращение в «Ливерпуль» с любовными отношениями
2018.10.01 21:50
1
АПЛ. «Ливерпуль» благодаря Старриджу ушел от поражения в матче с «Челси»
2018.09.29 21:21
17
Старридж в 11 матчах Кубка лиги забил 11 голов
2018.09.27 10:49
Старридж принял участие во всех голах «Ливерпуля» в последних четырех матчах ЛЧ
2018.09.19 11:35
1
Старридж: «Я вижу свое будущее только в «Ливерпуле»
2018.07.18 11:17
6
Клопп хочет продать трех игроков «Ливерпуля». Тренер намерен провести чистку состава
2018.06.21 15:19
3
Старридж вернется в строй 7 апреля
2018.03.29 11:14
Старридж получил травму на четвертой минуте матча с «Челси» и был заменен
2018.02.13 00:14
1
Фото
«Вест Бромвич» объявил об аренде Старриджа. На англичанина претендовал «Интер»
2018.01.30 00:03
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2
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