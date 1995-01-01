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    Sky Sports: Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором». Форвардом интересовались ЦСКА и «Локо»

    Нападающий Даниэль Старридж расторг контракт с «Трабзонспором».

    Соглашение между форвардом и турецким клубом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Англичанин отказался от выплаты отступных за досрочный уход из команды.

    Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» доволен игрой Старриджа, но может расстаться с ним из-за высокой зарплаты и повышенной травматичности.

    • Старридж перешел в «Трабзонспор» в августе 2019 года.
    • Он провел 11 матчей в чемпионате Турции, забив 4 гола (2 – с пенальти) и сделав пять ассистов.
    • Зимой футболиста хотели подписать ЦСКА и «Локомотив».

    Ajansspor: ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались Старриджем

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1440

      sir_Alex 55 минут назад

      Докатился!😁

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