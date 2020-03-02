Sky Sports: Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором». Форвардом интересовались ЦСКА и «Локо»

Нападающий Даниэль Старридж расторг контракт с «Трабзонспором».

Соглашение между форвардом и турецким клубом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Англичанин отказался от выплаты отступных за досрочный уход из команды.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» доволен игрой Старриджа, но может расстаться с ним из-за высокой зарплаты и повышенной травматичности.

Старридж перешел в «Трабзонспор» в августе 2019 года.

Он провел 11 матчей в чемпионате Турции, забив 4 гола (2 – с пенальти) и сделав пять ассистов.

Зимой футболиста хотели подписать ЦСКА и «Локомотив».

Ajansspor: ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались Старриджем