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  • Sky Sports: Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором». Форвардом интересовались ЦСКА и «Локо»

Sky Sports: Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором». Форвардом интересовались ЦСКА и «Локо»

2 марта 2020, 13:39
3

Нападающий Даниэль Старридж расторг контракт с «Трабзонспором».

Соглашение между форвардом и турецким клубом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Англичанин отказался от выплаты отступных за досрочный уход из команды.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» доволен игрой Старриджа, но может расстаться с ним из-за высокой зарплаты и повышенной травматичности.

  • Старридж перешел в «Трабзонспор» в августе 2019 года.
  • Он провел 11 матчей в чемпионате Турции, забив 4 гола (2 – с пенальти) и сделав пять ассистов.
  • Зимой футболиста хотели подписать ЦСКА и «Локомотив».

Ajansspor: ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались Старриджем

Источник: Sky Sports
Турция. Суперлига Трабзонспор ЦСКА Локомотив Старридж Даниэль
Комментарии (3)
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sir_Alex
1583147970
Докатился!
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vladimir-7
1583154166
Хорошо что не подписали.
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InterMilLano1908
1583158750
статистика неплохая, думаю Локо может вместо Смолова взять, думаю зп там одинаковая
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