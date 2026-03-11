Российский игрок забил 7-й гол в чемпионате Турции

Нападающий «Кайсериспора» Герман Онугха забил гол в домашнем матче 25-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором».

Россиянин отличился на 83-й минуте. Его мяч позволил «Кайсериспору» избежать разгрома. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Трабзонспора».

Онугха вышел на замену на 62-й минуте вместо другого россиянина Федора Чалова. Еще один российский игрок «Кайсериспора» Денис Макаров вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.