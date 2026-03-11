Российский игрок забил 7-й гол в чемпионате Турции

11 марта, 11:35
13

Нападающий «Кайсериспора» Герман Онугха забил гол в домашнем матче 25-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором».

Россиянин отличился на 83-й минуте. Его мяч позволил «Кайсериспору» избежать разгрома. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Трабзонспора».

Онугха вышел на замену на 62-й минуте вместо другого россиянина Федора Чалова. Еще один российский игрок «Кайсериспора» Денис Макаров вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

  • Для Онугхи этот гол стал 7-м в нынешнем чемпионате Турции.
  • «Кайсериспор» занимает 17-е место в турнире с 20 очками после 25 туров.

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Трабзонспор Кайсериспор Чалов Федор Макаров Денис Онугха Герман
Комментарии (13)
Красногвардейчик
1773224554
Герман Онугха ============ Россиянин, без вопросов))))
Mladiс
1773225888
Он негор что ли?
subbotaspartak
1773236150
Герман Онугха...Ну явно русский парень, не татарин...
