  • Булыкин предостерег Чалова: «Он потом может не перейти даже в клубы РПЛ»

Булыкин предостерег Чалова: «Он потом может не перейти даже в клубы РПЛ»

26 марта, 16:38

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предупредил Федора Чалова, что он может похоронить свою карьеру в Турции

  • В начале февраля «Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОКа.
  • Российский форвард провел за новую команду 7 матчей (406 минут) без голевых действий.
  • Всего в сезоне-2025/26 в его активе 3 забитых мяча и 1 ассист в 31 игре.
  • Ранее Чалов также выступал за ЦСКА и «Базель».
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

«Чемпионат Турции сложный, там у Дзюбы не получилось. Поэтому нужно очень серьeзно отнестись к этому переходу, поэтому после него Чалов может потом вообще никуда не перейти, даже в клубы РПЛ» – сказал Булыкин.

Еще по теме:
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции 10
Российский игрок забил 7-й гол в чемпионате Турции 13
Чалов стартовал в Турции с домашнего поражения 2
Источник: «Евро-футбол»
Турция. Суперлига Кайсериспор ПАОК ЦСКА Булыкин Дмитрий Чалов Федор
