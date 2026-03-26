Булыкин предостерег Чалова: «Он потом может не перейти даже в клубы РПЛ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предупредил Федора Чалова, что он может похоронить свою карьеру в Турции
- В начале февраля «Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОКа.
- Российский форвард провел за новую команду 7 матчей (406 минут) без голевых действий.
- Всего в сезоне-2025/26 в его активе 3 забитых мяча и 1 ассист в 31 игре.
- Ранее Чалов также выступал за ЦСКА и «Базель».
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
«Чемпионат Турции сложный, там у Дзюбы не получилось. Поэтому нужно очень серьeзно отнестись к этому переходу, поэтому после него Чалов может потом вообще никуда не перейти, даже в клубы РПЛ» – сказал Булыкин.
