Булыкин предостерег Чалова: «Он потом может не перейти даже в клубы РПЛ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предупредил Федора Чалова, что он может похоронить свою карьеру в Турции

В начале февраля «Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОКа.

Российский форвард провел за новую команду 7 матчей (406 минут) без голевых действий.

Всего в сезоне-2025/26 в его активе 3 забитых мяча и 1 ассист в 31 игре.

Ранее Чалов также выступал за ЦСКА и «Базель».

Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

«Чемпионат Турции сложный, там у Дзюбы не получилось. Поэтому нужно очень серьeзно отнестись к этому переходу, поэтому после него Чалов может потом вообще никуда не перейти, даже в клубы РПЛ» – сказал Булыкин.