Экс-динамовец Макаров раскрыл, сколько тратит на жизнь в Турции

Вчера, 14:11

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров рассказал о бытовых расходах после переезда в Турцию.

– Насколько дороже или дешевле жизнь в Кайсери по сравнению с Москвой?

Здесь гораздо дешевле. Я живу здесь один, у меня минимальные траты. Может, тысяч 100 рублей максимум, и то, если хожу в рестораны вечером поужинать.

– Что входит в эту сумму?

– Рестораны и купить печеньки к чаю на вечер, вещи в химчистку сдать, за продуктами в магазин съездить. И все. По сути, больше здесь не на что тратить.

– В Москве намного больше уходило?

Гораздо больше. Там занимался паделом, раз в неделю ходил в баню, в кино, ездили с семьей в рестораны. Но семья состоит из четырех человек, а здесь я один.

– Цены в Стамбуле и цены в Москве сильно разнятся?

– Не сильно. В Стамбуле плюс-минус как в Москве.

– В Москве на цены вообще обращали внимание?

– Всегда по-разному. Когда-то обращал, а иногда уставший после тренировки едешь, заскочил в магазин и думаешь: «Возьму и смотреть не буду».

А так, когда ходишь на рынок, торгуешься, говоришь, мол, давайте другую цену, подешевле.

– Знаете, сколько стоит кефир и буханка белого?

– Кефир давно не пил. Рублей 100, наверное, стоит. Молоко – около 120 рублей. Белый – не буханка, а для тостов – тоже рублей 100-120. В последний раз было примерно так.

– Как вам, футболисту, цены в России? Дорого или пока терпимо?

– Тут для всех по-разному. Я живу по своим возможностям, исхожу из того, что заработал. Наверное, я этого не ощущаю.

Футболисты получают немало, но я слежу за своим бюджетом и не трачу деньги налево-направо. За качественные продукты да, приходится платить.

– А что за качественные продукты и почем? Комличенко помидоры за 1000 рублей до сих пор припоминают.

– Не знаю, почем. Но качественное мясо, рыбу всегда беру на рынке, чтобы было свежее. В магазине просто не могу взять.

– Рынок – Даниловский?

– Даниловский, Драгомиловский. Разные есть. К какому ближе находишься, туда и едешь. Но всегда выбираешь своими глазами.

Потому что в магазине мясо купишь, на следующий день из холодильника достанешь, а оно уже все черное. Конечно, деревенские яйца – все это на рынке.

  • В январе Макаров перешел в «Кайсериспор» из «Динамо» на правах свободного агента.
  • Российский хавбек поучаствовал в 12 матчах и получил 3 желтых карточки.

