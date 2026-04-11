Агент Джикии высказался о положении защитника в «Антальяспоре»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, прокомментировал новый статус игрока в турецком клубе.

В 2026 году 32-летний экс-капитан «Спартака» стал запасным – он провел только три матча из 12 возможных.

«Все решения принимает главный тренер. Для нас, честно говоря, малое количество игрового времени Георгия тоже немного непонятно.

В тех играх, когда он выходил, команда играла на ноль и выигрывала, но затем тренер все равно проводил ротацию и Георгий следующий матч пропускал. Тренер так видит.

Надо спокойно к этому относиться. Георгий хочет играть и делает все, что от него зависит. Он старается показать штабу, что достоин большего игрового времени и не унывает. Нельзя говорить о каких-то упаднических настроениях.

Возвращение в Россию? На сегодняшний день нет предметного интереса. Но думаю, ближе к трансферному окну клубы будут проявлять интерес. Тем более, что еще не ясно, каким будет лимит. Будем общаться», – сказал агент.