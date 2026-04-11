Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Джикии высказался о положении защитника в «Антальяспоре»

Агент Джикии высказался о положении защитника в «Антальяспоре»

Сегодня, 12:06
3

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, прокомментировал новый статус игрока в турецком клубе.

В 2026 году 32-летний экс-капитан «Спартака» стал запасным – он провел только три матча из 12 возможных.

«Все решения принимает главный тренер. Для нас, честно говоря, малое количество игрового времени Георгия тоже немного непонятно.

В тех играх, когда он выходил, команда играла на ноль и выигрывала, но затем тренер все равно проводил ротацию и Георгий следующий матч пропускал. Тренер так видит.

Надо спокойно к этому относиться. Георгий хочет играть и делает все, что от него зависит. Он старается показать штабу, что достоин большего игрового времени и не унывает. Нельзя говорить о каких-то упаднических настроениях.

Возвращение в Россию? На сегодняшний день нет предметного интереса. Но думаю, ближе к трансферному окну клубы будут проявлять интерес. Тем более, что еще не ясно, каким будет лимит. Будем общаться», – сказал агент.

  • Джикия перешел в «Антальяспор» летом 2025 года из «Химок».
  • Он забил 2 гола в 16 матчах.
  • На счету защитника более 40 игр за сборную России.

Еще по теме:
Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Антальяспор Джикия Георгий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Октавиус
1775898454
Агент городит чушь - в трех матчах 2026 года с участием Джикии "Антальяспор" пропустил шесть голов и ни разу не победил
Ответить
...уефан
1775899402
..."Ой, не лги мне, ой, не лги!"(с)...
Ответить
zigbert
1775907432
Ну наверное при хорошей игре не посадили бы его на лавку.
Ответить
Агент Джикии высказался о положении защитника в «Антальяспоре»
12:06
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 