Экс-форвард «Краснодара» – о вызове в сборную России: «В моем возрасте уже не мечтают»

Бывший нападающий «Краснодара», «Рубина» и «Крыльев Советов» Герман Онугха признался, что уже не рассчитывает на дебютный вызов в сборную России.
– Ты не раз подчеркивал, как стремишься в сборную России. Рассчитываешь, что попасть туда из РПЛ будет проще?
– Это надо спросить у Карпина. Не знаю, по каким критериям он оценивает игроков, и зависит ли это от чемпионата, формы игрока и возраста.
Поступит вызов в сборную – конечно, приму, но в наших реалиях надо фокусироваться на клубной карьере. В моем возрасте уже не мечтают.
– Два года назад тебя включили в расширенный список. С Карпиным и РФС с тех пор поддерживаешь контакт?
– Добавили в группу, спросили про расписание – на этом все.
– А потом удалили?
– Даже не смотрел. Не знаю, что там происходит.
- 29-летний Онугха – уроженец Москвы, рос с матерью и еe родителями в Пензе.
- С прошлого года он выступает за турецкий «Кайсериспор».
- В сезоне-2025/26 в активе форварда 8 голов в 29 матчах.