Экс-форвард «Краснодара» – о вызове в сборную России: «В моем возрасте уже не мечтают»

Бывший нападающий «Краснодара», «Рубина» и «Крыльев Советов» Герман Онугха признался, что уже не рассчитывает на дебютный вызов в сборную России.

– Ты не раз подчеркивал, как стремишься в сборную России. Рассчитываешь, что попасть туда из РПЛ будет проще?

– Это надо спросить у Карпина. Не знаю, по каким критериям он оценивает игроков, и зависит ли это от чемпионата, формы игрока и возраста.

Поступит вызов в сборную – конечно, приму, но в наших реалиях надо фокусироваться на клубной карьере. В моем возрасте уже не мечтают.

– Два года назад тебя включили в расширенный список. С Карпиным и РФС с тех пор поддерживаешь контакт?

– Добавили в группу, спросили про расписание – на этом все.

– А потом удалили?

– Даже не смотрел. Не знаю, что там происходит.