  • Экс-форвард «Краснодара» – о вызове в сборную России: «В моем возрасте уже не мечтают»

Экс-форвард «Краснодара» – о вызове в сборную России: «В моем возрасте уже не мечтают»

Сегодня, 09:18

Бывший нападающий «Краснодара», «Рубина» и «Крыльев Советов» Герман Онугха признался, что уже не рассчитывает на дебютный вызов в сборную России.

– Ты не раз подчеркивал, как стремишься в сборную России. Рассчитываешь, что попасть туда из РПЛ будет проще?

– Это надо спросить у Карпина. Не знаю, по каким критериям он оценивает игроков, и зависит ли это от чемпионата, формы игрока и возраста.

Поступит вызов в сборную – конечно, приму, но в наших реалиях надо фокусироваться на клубной карьере. В моем возрасте уже не мечтают.

– Два года назад тебя включили в расширенный список. С Карпиным и РФС с тех пор поддерживаешь контакт?

– Добавили в группу, спросили про расписание – на этом все.

– А потом удалили?

– Даже не смотрел. Не знаю, что там происходит.

  • 29-летний Онугха – уроженец Москвы, рос с матерью и еe родителями в Пензе.
  • С прошлого года он выступает за турецкий «Кайсериспор».
  • В сезоне-2025/26 в активе форварда 8 голов в 29 матчах.

Еще по теме:
«Спартак» отказался от Чалова и Онугхи 7
Турецкий клуб с россиянами в составе вылетел из Суперлиги впервые за 12 лет 8
«Спартак» хочет подписать россиянина из Турции 14
Источник: Sport24
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Россия Кайсериспор Онугха Герман Карпин Валерий
Экс-форвард «Краснодара» – о вызове в сборную России: «В моем возрасте уже не мечтают»
